"Заменить просто некем, нет учителей": директора рижских школ о поправках Кабмина

"Их просто нет в природе!": уволенных некем заменить

Директора школ уверены: подобная мера может создать острый кризис в сфере образования, потому что кадров попросту нет.

"Сегодня уже одна учительница написала заявление об уходе — и это очень печально, потому что это учительница первого класса, — делится Наталья Рогалева. — Я 14-го числа подала объявление о вакансии — ни одного звонка, ни одной заявки! Мы обзванивали педагогов, с которыми раньше работали, предлагали больше денег — но учителей [которые могли бы заменить невакцинированных] нет, их просто нет в природе! Вы понимаете, я даже не могу их "купить"!"

Проблема не только в том, что на рынке труда недостаточно специалистов, но и в том, что их придется искать в середине учебного года.

"Решение о принудительной вакцинации не должно приниматься, когда учебный год уже в разгаре! Все решения, связанные с кадрами, в образовательных учреждениях решаются в летний сезон!" — поясняет Светлана Семенко.

"С полной "удаленкой" не было бы проблем"

Правила Кабмина предполагают, что невакцинированный педагог может работать онлайн. Но в школах это практически невозможно, если учащиеся посещают школу очно.

Во-первых, это технически неподъемная для школы задача:

"Да, мы можем вывести на экран "говорящую голову", но такой техники, чтобы позволяла ученику отвечать на уроке, у нас нет. Это нужно оборудование как для конференц-зала. Если бы и дети были "на удаленке", то не было бы проблем", — делится Елена Ведищева.

Во-вторых, это большой организационный вопрос, упирающийся опять-таки в кадры:

"Попробуйте детей одних оставить в классе, если они учатся очно, а учитель преподает онлайн! Им нужна "нянька", — объясняет Светлана Семенко.

Директора уверены: если бы речь шла о полностью удаленном преподавании, когда и учителя, и ученики работали бы из дома, не было бы проблем.

Масштаб проблемы: школы могут потерять 5-7% учителей

По оценкам директоров, речь может идти о десятках учителей в рамках каждой отдельной школы.

"Я не ожидала, что Кабмин примет такое решение. Ведь оно означает, что школам придется выгнать 5-7% учителей. И их некем, совершенно некем восполнить!" — говорит Наталья Рогалева.

В гимназии "Золитуде", по словам Светланы Семенко, на данный момент из 120 учителей не привиты 13:

"У кого-то аллергия, у кого-то — состояние здоровья, но в основном люди боятся тромбоза и других последствий. Я их успокаиваю как могу, но люди боятся".

"У нас немного таких. У одной коллеги прервана вакцинация после первой дозы, у другой — справка от аллерголога. Среди них учителя очень профессиональные, которых не хотелось бы терять", — рассказывает Елена Ведищева о ситуации в 40-й школе.

Цена вопроса: удар по качеству образования

Главный вопрос, которым задаются в школах, — к чему это приведет и стоит ли оно того?

"Я не верю в то, что та тысяча учителей, которые в страхе увольнения привьются, стоит того, чтобы потерять пятьсот других", — говорит Наталья Рогалева.

"Это огромный удар по качеству образования. Другим учителям придется перерабатывать, работать вместо 7 часов по 10. Они будут выгорать, болеть, их будут заменять другие, которые потом тоже будут болеть, и их будут замещать следующие. О каком качестве образования тут можно говорить? И потом, дети не могут учиться в три смены — они не могут ждать до ночи, пока Марья Ивановна освободиться от одних уроков и придет к ним. Почему всегда образование приносят в жертву?".

"Если взвешивать, что страшнее, то страшнее, когда предмет не преподается", — уверена Светлана Семенко. — Если Кабмин будет требовать увольнять непривитых учителей, пойдем бастовать".

Стоит ли надеяться?

По словам Натальи Рогалевой, Ассоциация руководителей образовательных учреждений обращалась к КМ, говорила о последствиях для образования, но не была услышана: