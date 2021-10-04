Торговый центр Akropole запретил парковать машины на стоянке по ночам. Почему?

В сообщении сказано, что с 7 октября будут введены новые правила, ограничивающие парковку транспортных средств на территории Akropole в период с 1:00 до 6:00.

Консультант по коммуникации Akropole Катрина Лоханска подтвердила порталу, что новые правила в связи с парковкой транспортных средств действительно были введены.

"Ограничение времени стоянки машин - распространенная практика среди торговых центров, и это решение было принято с целью избежать несанкционированных ночных мероприятий на стоянке, которые нарушают общественный порядок и покой жильцов окружающих домов, а также значительно загрязняют территорию", - сказала представитель Akropole.

Она рассказала, что с момента открытия Akropole весной 2019 года центр вложил в содержание территории, в том числе и стоянки, значительные средства и продолжает это делать.