В Европе утверждена дополнительная доза вакцины Pfizer/BioNTech для людей старше 18 лет

Решение, распространять ли дополнительные дозы, примут ответственные учреждения стран.

Эксперты агентства оценили данные, которые свидетельствуют о том, что после получения дополнительной дозы вакцины уровень антител увеличивается.

Европейское агентство лекарств указывает, что что риск воспалительных заболеваний сердца и других очень редких побочных эффектов после дополнительных доз неизвестен и тщательно контролируется.

В редких случаях у людей, особенно молодых мужчин, после получения вакцины Pfizer/BioNTech, наблюдается миокардит.

Дополнительная доза вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech утверждена и для людей с очень ослабленным иммунитетом спустя минимум 28 дней после получения второй дозы.

Иногда двух доз недостаточно, чтобы появилось достаточно много антител у людей с ослабленным иммунитетом, например, у людей после трансплантации органов.