Пн, 4.10.2021
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В Европе утверждена дополнительная доза вакцины Pfizer/BioNTech для людей старше 18 лет

Иллюстративное фото ФОТО: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Европейское агентство лекарств в понедельник утвердило дополнительную дозу вакцины против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech для людей, достигших возрасте 18 лет и получивших вторую дозу минимум шесть месяцев назад.

Решение, распространять ли дополнительные дозы, примут ответственные учреждения стран.

Эксперты агентства оценили данные, которые свидетельствуют о том, что после получения дополнительной дозы вакцины уровень антител увеличивается.

Европейское агентство лекарств указывает, что что риск воспалительных заболеваний сердца и других очень редких побочных эффектов после дополнительных доз неизвестен и тщательно контролируется.

В редких случаях у людей, особенно молодых мужчин, после получения вакцины Pfizer/BioNTech, наблюдается миокардит.

Дополнительная доза вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech утверждена и для людей с очень ослабленным иммунитетом спустя минимум 28 дней после получения второй дозы.

Иногда двух доз недостаточно, чтобы появилось достаточно много антител у людей с ослабленным иммунитетом, например, у людей после трансплантации органов.

Несмотря на то, что нет прямых доказательств, что дополнительная доза сможет защитить таких людей от заболевания Covid-19, считается, что как минимум участи пациентов эта защита будет выше, указали в Европейском агентстве лекарств.


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