В Европе утверждена дополнительная доза вакцины Pfizer/BioNTech для людей старше 18 лет

Решение, распространять ли дополнительные дозы, примут ответственные учреждения стран.
Эксперты агентства оценили данные, которые свидетельствуют о том, что после получения дополнительной дозы вакцины уровень антител увеличивается.
Европейское агентство лекарств указывает, что что риск воспалительных заболеваний сердца и других очень редких побочных эффектов после дополнительных доз неизвестен и тщательно контролируется.
В редких случаях у людей, особенно молодых мужчин, после получения вакцины Pfizer/BioNTech, наблюдается миокардит.
Дополнительная доза вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech утверждена и для людей с очень ослабленным иммунитетом спустя минимум 28 дней после получения второй дозы.
Иногда двух доз недостаточно, чтобы появилось достаточно много антител у людей с ослабленным иммунитетом, например, у людей после трансплантации органов.
Несмотря на то, что нет прямых доказательств, что дополнительная доза сможет защитить таких людей от заболевания Covid-19, считается, что как минимум участи пациентов эта защита будет выше, указали в Европейском агентстве лекарств.