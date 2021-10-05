Рижская дума будет проводить заседания в "гибридном режиме"
Рижская дума планирует проводить заседания в "гибридном режиме", когда часть депутатов участвует очно, а часть - дистанционно, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
Рижская дума планирует проводить заседания в "гибридном режиме", когда часть депутатов участвует очно, а часть - дистанционно, сообщили в управлении по связям Рижской думы.
Самоуправление усовершенствовало свою систему организации собраний "e-Rīgasdome", введя для депутатов возможность участвовать и голосовать как лично, так и дистанционно. Рижская дума утверждает, что это первая система подобного рода в Латвии, которая позволяет 60 депутатам работать в гибридном режиме.
Первое испытание системы состоится в среду, 6 октября.
До сих пор из-за антиковидных мер все депутаты участвовали в заседаниях удаленно.
Как указали в самоуправлении, возможность встретиться и работать очно важна для качественного принятия решений, при этом новая система позволяет участвовать в заседаниях думы и тем, кто по какой-либо причине не может находиться в Ратуше.
Депутаты будут иметь возможность работать в системе e-Rīgasdome в обычном удаленном режиме, а те, кто решит участвовать в заседании очно, будут использовать камеры и микрофоны, расположенные в зале заседаний, и следить за ходом заседания на экранах.
Новое решение останется актуальным и после окончания пандемии Covid-19, так как депутаты, которые по какой-то личной причине не смогут присутствовать на заседании, все равно смогут выполнять свои обязанности.
Систему организации встреч e-Rīgasdome разработала компания Possible Security в сотрудничестве с экспертами из Turn Digital.