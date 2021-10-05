Что происходит с ковид-сертификатом, если человек заражается Covid-19?

С 1 июня в Латвии действуют ковид-сертфикаты, и теоретически, а также практически возможно, что зараженный может посетить любое место, предъявив его. В Национальной службе здравоохранения рассказали, что для того, чтобы ввести процедуру приостановление действия сертификатов, необходимо было согласовать различные нормативные акты и провести прочие работы.

Эдгар Гоба, координатор по информационным технологиям Национальной службы здравоохранения, отмечает: "Разработчикам тоже нужно время, в этом участвуют эпидемиологи, процесс не так прост".

Между тем, с тех пор, как в Латвии действуют сертификаты, прошло четыре месяца. Теперь решение наконец найдено. Сертификаты инфицированных, но вакцинированных людей будут на ограниченный период приостановливаться с 10 октября.

"У тех, кто получит положительный результат теста на Covid-19, сертификаты не аннулируют, а приостановят на 11 дней",

- говорит Гоба.

Через одиннадцать дней действие сертификата возобновится. Между тем Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) объясняет, что даже те, кто в настоящее время вакцинирован, но инфицирован, должен соблюдать строгие правила карантина. В противном случае нарушается закон.

В Валмиерском отделении Государственной полиции передаче сообщили, что полиция собирается проверять соблюдение правил карантина. Штрафы за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности могут достигать 2000 евро.