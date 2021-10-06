Топливный кризис в Великобритании: почему не помогут трудовые мигранты

Ситуация с горючим грозит воспламениться, не дожидаясь Рождества: в понедельник в Лондоне и на юго-востоке Англии топлива не было на каждой пятой заправке.

Во многих местах в стране действуют введенные на прошлой неделе ограничения на отпуск горючего в одни руки: 25 литров или на сумму в 30 фунтов (по нынешним ценам на дизель, например, может и меньше 20 литров получиться).

Очередь на АЗС ФОТО: Getty Images

Решительно увеличился спрос на канистры, которые теперь доставляют покупателям не на следующий день, как обычно, а через неделю.

Правительство требует от граждан получать особое разрешение на хранение в домах или гаражах бензина в объемах более 30 литров (по соображениям пожарной безопасности), однако в сложившихся условиях граждане не морочат себе голову этими правилами.

А кое-где уже сообщают о том, что злоумышленники по ночам сливают бензин из припаркованных автомобилей.

Правда, такая ситуация не везде: в том же Уэльсе чем дальше на север, тем меньше очереди и реже ограничения на АЗС. Отдельные заправки вообще никак не ограничивают покупателей: можно заправлять и баки, и канистры, да и цены в среднем обычные.

Правда, во всем Уэльсе живет меньше людей, чем в Лондоне, но, с другой стороны, в отличие от столицы, без машины там не прожить - общественный транспорт носит рудиментарный характер.

Куда делись дальнобойщики?

Борис Джонсон отбивается от наседающих журналистов, заявляя, что проблема нехватки дальнобойщиков никак не связана с брекситом, а наоборот, демонстрирует, что страна начинает восстанавливаться после пандемии, и что похожая ситуация наблюдается и в других странах.

Главный секретарь Казначейства Саймон Кларк в интервью Би-би-си поддержал премьера: "Трудности, с которыми мы сталкиваемся, не уникальны для этой страны. Мысль о том, что это сугубо британская проблема, в корне неверна. По всей Европе не хватает 400 тысяч водителей грузовиков".

Правда, даже если в это число не входят 90 тыс. водителей, в которых так нуждается Соединенное Королевство, все равно ситуация в стране получается куда хуже, чем на континенте, где живет почти 450 млн человек (в Великобритании - 67 млн).

Сами дальнобойщики другого мнения: согласно опросу британской Ассоциации автомобильных грузоперевозок, примерно 60% водителей винят в нынешней ситуации именно брексит.

Еще столько же - стареющую и выходящую на пенсию рабочую силу, примерно 55% поминают недобрым словом новые правила работы в свободное время, лишившие водителей возможности приработка, около половины недовольны оплатой труда.

Меньше 40% назвали в качестве одной из причин пандемию ковида.

Топливные танкеры на стоянке ФОТО: Getty Images

Правительство тоже полагает, что работа в сфере грузоперевозок должна быть более престижной и хорошо оплачиваемой. Как этого добиться, да еще в короткие сроки, оно не упоминает.