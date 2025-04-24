Десятки людей были эвакуированы после утечки химикатов со склада в Риге

Утечка произошла около 9 часов утра - на территории склада из резервуара вытекло химическое вещество. Из здания самостоятельно эвакуировались 63 человека.

Спасатели нейтрализовали вытекшее вещество и его остатки в резервуаре, перекачали его и собрали.

Работники предприятия Rīgas ūdens перекрыли систему сточных вод, чтобы предотвратить попадание вещества в общую канализацию. На месте происшествия также работали представители Государственной полиции, Департамента гражданской обороны Рижской думы, Государственной службы охраны окружающей среды, Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и сотрудники объекта.

Работы на месте происшествия продолжались в течение всего рабочего дня.

А вечером, около 22:00, VUGD получила вызов в Эргльскую волость Мадонского края, где в квартире одноэтажного жилого дома загорелся диван. Из горящей квартиры были спасены два человека, еще пятеро покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей.

Также вечером поступил вызов в Ликсненскую волость Аугшдаугавского края, где в лесу заблудился человек. Связавшись с ним по мобильному телефону и используя звуковой сигнал спасательной машины, спасателям удалось помочь человеку выйти из леса. Он был передан медикам NMPD.

Всего за прошедшие сутки спасатели получил 43 вызова: 18 - на тушение пожаров (включая один лесной пожар и три пожара сухой травы), 16 - на спасательные работы, а 9 вызовов оказались ложными.