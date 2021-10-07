Чт, 7.10.2021
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HBO MAX запускает в Латвии стриминговую платформу

HBO Max ФОТО: publicitātes

В среду, 6 октября, HBO Max объявил о запуске платформы на 27 территориях во время начальной стадии своего развертывания в Европе, а в 2022 году она будет запущена в семи новых странах - Нидерландах, Турции, Греции, Исландии, Эстонии, Латвии и Литве в дополнение к 20 уже подтвержденным территориям.

Впервые в Европе HBO Max объединяет в одном месте такие всемирно известные бренды как Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network и Max Originals.

Фильмы Warner Bros. будут доступны на HBO Max всего лишь через 45 дней после выхода на киноэкраны в этому году в скандинавских странах и в следующем году в Испании, Португалии, Нидерландах, Греции, Исландии и странах Центральной и Восточной Европы.

HBO Max предложит клиентам прекрасную стоимость благодаря месячной подписке, цена которой снижена в скандинавских странах и осталась прежней в Испании, и новую годовую подписку на 12 месяцев по цене восьми.

Впервые в Европе HBO Max объединит в одном месте лучшие развлекательные программы, фильмы, передачи для детей и оригинальные сериалы от Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network и Max Originals. Вы можете снова посмотреть это мероприятие здесь.

Стриминговая платформа объявила, что эта услуга будет доступна клиентам на 27 территориях во время начальной стадии ее развертывания в Европе. HBO Max будет запущен сначала в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Испании и Андорре 26 октября 2021 года, а затем в странах Центральной и Восточной Европы и в Португалии в 2022 году. HBO Max в следующем году будет запущен еще в семи странах, в том числе в Нидерландах, Турции, Греции, Исландии, Эстонии, Латвии и Литве.

На презентации был показан первый тизер сериала "Дом дракона", а также эксклюзивные клипы из третьего сезона сериала "Наследники" и сериала "Миротворец", а Сара Джессика Паркер в своем специальном обращении объявила декабрь дебютным месяцем сериала И просто так.

HBO Max предлагает увлекательнейшие передачи для всей семьи от любимых брендов семейства Warner Media в пяти хабах - Warner Bros., HBO, Max Originals, DC и Cartoon Network. Еще одной новинкой стала возможность для фанов и клиентов посмотреть последние блокбастеры от Warner Bros. на HBO Max всего лишь через 45 дней после их выхода на киноэкраны в этом году в скандинавских странах, а начиная со следующего года в Испании, Португалии, Нидерландах, Греции, Исландии и странах Центральной и Восточной Европы.

"HBO Max приходит в Европу, принося с собой лучшие фильмы и сериалы, созданные за 100 лет Warner Bros. вместе с HBO, Max Originals, DC и Cartoon Network", сказал Йоханнес Ларчер, глава HBO Max International. "От "Поющих под дождем" до "Матрицы", от "Игры престолов" до "Мейр из Исттауна", от "Бортпроводницы" до "Сплетницы", от "Супермена" до "Джокера" и от Багса Банни до Скуби-Ду - у нас действительно есть то, что понравится всем членам семьи, и впечатления от просмотра будут превосходными. Вскоре HBO Max будет запущен на 27 территориях Европы и на 67 во всем мире - и это еще не конец, поскольку к 2026 году мы надеемся присутствовать на 190 территориях".

Насыщенные и разнообразные каталоги HBO Max предлагают любимые программы на любой вкус. Продукция Warner Bros. включает в себя фильмы "Гарри Поттер", "Годзилла против Конга", "Дюнкерк", "Властелин колец", "Сияние" и "Заводной апельсин". Вы найдете и такие фильмы DC как "Джокер", "Чудо-женщина 1984", "Аквамен", "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости" Зака Снайдера. Имеются и оригинальные сенсационные программы HBO, такие как "Игра престолов", "Клан Сопрано", "Наследники", "Сцены из супружеской жизни", "Отыграть назад", "Секс в большом городе" и "Эйфория". Среди оригинальных хитов Max - "Бортпроводница", "Сплетница", "Воспитанные волками" и "Друзья: Воссоединение". Новые и культовые семейные фавориты включают в себя мультсериалы "Том и Джерри", "Суперкрошки" и "Луни Тьюнс".

HBO Max будет иметь привлекательные расценки благодаря новой годовой подписке, предлагающей доступ в течение 12 месяцев по цене восьми, что позволит сэкономить более 30%, и снижению стоимости месячной подписки приблизительно до €5,99 в Испании и Финляндии. Кроме того, стоимость месячной подписки будет снижена для клиентов в скандинавских странах, а для клиентов в Испании будет сохранена уже существующая привлекательная цена. Помимо этого, перед вводом услуги для новых клиентов 26 октября будут сделаны специальные ознакомительные предложения.

"Мы развлекали поклонников в Европе со времени запуска нашего первого канала HBO TV в Венгрии в 1991 году – и более десяти лет транслировали на континенте с помощью наших стриминговых услуг под брендом HBO. HBO Max представляет собой приход нового сервиса, который выведет это на иной уровень, предлагая улучшенное впечатление от просмотра и гораздо более широкий каталог контента лучших развлекательных программ для всей семьи по очень привлекательной цене. Мы очень довольны, что запускаем HBO Max в Европе на радость всем поклонникам и клиентам", сказала Кристина Сулебакк, генеральный менеджер HBO Max EMEA.

Наряду с культовым контентом мирового уровня из США, HBO Max предложит часы развлечений от некоторых лучших европейских создателей под брендом Max Originals. Среди предстоящих оригинальных сериалов - "Камикадзе" (Дания), Todo lo Otro (Испания), Venga Juan (Испания), Garcia! (Испания), "Пришельцы из прошлого", сезон 2 (Норвегия), Ruxx (Румыния), The Informant (Венгрия), The Thaw (Польша), Still Here (Польша), а также многие другие, о которых будет объявлено в предстоящие месяцы.

HBO Max запустит новую, глобальную технологическую платформу, что даст улучшенную потоковую передачу с новыми свойствами продукта и функциональными возможностями, предлагая контент, рассчитанный на отдельных пользователей, через индивидуальное курирование и рекомендации. Подписчики смогут также адаптировать свой профиль HBO Max, что усилит ощущение связи с платформой и позволит родителям создавать профили детей с родительским контролем для уверенности в том, что каждый ребенок смотрит подходящий по возрасту контент.

HBO Max будет доступен для просмотра на различных типах устройств через различных партнеров-дистрибьюторов и на настольных компьютерах через HBOMax.com. Клиенты смогут осуществлять платеж, используя основных платежных партнеров, в том числе VISA, Mastercard и PayPal.

HBO Max сменит существующие стриминговые сервисы под брендом HBO на 20 территориях в скандинавских странах, в Испании, Португалии, в странах Центральной и Восточной Европы и будет доступен как новым, так и уже существующим клиентам, с выставлением счетов либо напрямую, либо через соответствующих партнеров.

О HBO Max

HBO Max™ является стриминговой платформой прямого доступа к потребителю WarnerMedia, предлагающей лучшее в своем классе развлечение. HBO Max представляет широчайший выбор контента для любой аудитории от культовых брендов HBO - Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies и многих других. Платформа была запущена в Соединенных Штатах в мае 2020 года и представила более дешевый, поддерживаемый за счет рекламы уровень в июне 2021 года. В июне HBO Max начал свое глобальное развертывание, запустившись на 39 рынках Латинской Америки и в Карибском бассейне, а в октябре HBO Max распространит свою деятельность на Европу, начав процесс замены стриминговых услуг под брендом HBO на 20 территориях.

О WarnerMedia

WarnerMedia - ведущая компания новостного и развлекательного профиля, которая создает и распространяет популярный и премиум-контент от различных талантливых рассказчиков и журналистов глобальным аудиториям через свои потребительские бренды, такие как HBO, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies и другие. В организацию входит также набор передовых рекламных решений Xandr, направленных на улучшение рекламирования для брендов, изданий и потребителей. WarnerMedia является частью AT&T Inc. (NYSE:T).


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