HBO MAX запускает в Латвии стриминговую платформу

Наряду с культовым контентом мирового уровня из США, HBO Max предложит часы развлечений от некоторых лучших европейских создателей под брендом Max Originals. Среди предстоящих оригинальных сериалов - "Камикадзе" (Дания), Todo lo Otro (Испания), Venga Juan (Испания), Garcia! (Испания), "Пришельцы из прошлого", сезон 2 (Норвегия), Ruxx (Румыния), The Informant (Венгрия), The Thaw (Польша), Still Here (Польша), а также многие другие, о которых будет объявлено в предстоящие месяцы.