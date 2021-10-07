HBO MAX запускает в Латвии стриминговую платформу

На презентации был показан первый тизер сериала "Дом дракона", а также эксклюзивные клипы из третьего сезона сериала "Наследники" и сериала "Миротворец", а Сара Джессика Паркер в своем специальном обращении объявила декабрь дебютным месяцем сериала И просто так.

HBO Max предлагает увлекательнейшие передачи для всей семьи от любимых брендов семейства Warner Media в пяти хабах - Warner Bros., HBO, Max Originals, DC и Cartoon Network. Еще одной новинкой стала возможность для фанов и клиентов посмотреть последние блокбастеры от Warner Bros. на HBO Max всего лишь через 45 дней после их выхода на киноэкраны в этом году в скандинавских странах, а начиная со следующего года в Испании, Португалии, Нидерландах, Греции, Исландии и странах Центральной и Восточной Европы.

"HBO Max приходит в Европу, принося с собой лучшие фильмы и сериалы, созданные за 100 лет Warner Bros. вместе с HBO, Max Originals, DC и Cartoon Network", сказал Йоханнес Ларчер, глава HBO Max International. "От "Поющих под дождем" до "Матрицы", от "Игры престолов" до "Мейр из Исттауна", от "Бортпроводницы" до "Сплетницы", от "Супермена" до "Джокера" и от Багса Банни до Скуби-Ду - у нас действительно есть то, что понравится всем членам семьи, и впечатления от просмотра будут превосходными. Вскоре HBO Max будет запущен на 27 территориях Европы и на 67 во всем мире - и это еще не конец, поскольку к 2026 году мы надеемся присутствовать на 190 территориях".

Насыщенные и разнообразные каталоги HBO Max предлагают любимые программы на любой вкус. Продукция Warner Bros. включает в себя фильмы "Гарри Поттер", "Годзилла против Конга", "Дюнкерк", "Властелин колец", "Сияние" и "Заводной апельсин". Вы найдете и такие фильмы DC как "Джокер", "Чудо-женщина 1984", "Аквамен", "Бэтмен против Супермена" и "Лига справедливости" Зака Снайдера. Имеются и оригинальные сенсационные программы HBO, такие как "Игра престолов", "Клан Сопрано", "Наследники", "Сцены из супружеской жизни", "Отыграть назад", "Секс в большом городе" и "Эйфория". Среди оригинальных хитов Max - "Бортпроводница", "Сплетница", "Воспитанные волками" и "Друзья: Воссоединение". Новые и культовые семейные фавориты включают в себя мультсериалы "Том и Джерри", "Суперкрошки" и "Луни Тьюнс".

HBO Max будет иметь привлекательные расценки благодаря новой годовой подписке, предлагающей доступ в течение 12 месяцев по цене восьми, что позволит сэкономить более 30%, и снижению стоимости месячной подписки приблизительно до €5,99 в Испании и Финляндии. Кроме того, стоимость месячной подписки будет снижена для клиентов в скандинавских странах, а для клиентов в Испании будет сохранена уже существующая привлекательная цена. Помимо этого, перед вводом услуги для новых клиентов 26 октября будут сделаны специальные ознакомительные предложения.