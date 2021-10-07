HBO MAX запускает в Латвии стриминговую платформу

Наряду с культовым контентом мирового уровня из США, HBO Max предложит часы развлечений от некоторых лучших европейских создателей под брендом Max Originals. Среди предстоящих оригинальных сериалов - "Камикадзе" (Дания), Todo lo Otro (Испания), Venga Juan (Испания), Garcia! (Испания), "Пришельцы из прошлого", сезон 2 (Норвегия), Ruxx (Румыния), The Informant (Венгрия), The Thaw (Польша), Still Here (Польша), а также многие другие, о которых будет объявлено в предстоящие месяцы.
HBO Max запустит новую, глобальную технологическую платформу, что даст улучшенную потоковую передачу с новыми свойствами продукта и функциональными возможностями, предлагая контент, рассчитанный на отдельных пользователей, через индивидуальное курирование и рекомендации. Подписчики смогут также адаптировать свой профиль HBO Max, что усилит ощущение связи с платформой и позволит родителям создавать профили детей с родительским контролем для уверенности в том, что каждый ребенок смотрит подходящий по возрасту контент.
HBO Max будет доступен для просмотра на различных типах устройств через различных партнеров-дистрибьюторов и на настольных компьютерах через HBOMax.com. Клиенты смогут осуществлять платеж, используя основных платежных партнеров, в том числе VISA, Mastercard и PayPal.
HBO Max сменит существующие стриминговые сервисы под брендом HBO на 20 территориях в скандинавских странах, в Испании, Португалии, в странах Центральной и Восточной Европы и будет доступен как новым, так и уже существующим клиентам, с выставлением счетов либо напрямую, либо через соответствующих партнеров.
HBO Max™ является стриминговой платформой прямого доступа к потребителю WarnerMedia, предлагающей лучшее в своем классе развлечение. HBO Max представляет широчайший выбор контента для любой аудитории от культовых брендов HBO - Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies и многих других. Платформа была запущена в Соединенных Штатах в мае 2020 года и представила более дешевый, поддерживаемый за счет рекламы уровень в июне 2021 года. В июне HBO Max начал свое глобальное развертывание, запустившись на 39 рынках Латинской Америки и в Карибском бассейне, а в октябре HBO Max распространит свою деятельность на Европу, начав процесс замены стриминговых услуг под брендом HBO на 20 территориях.
WarnerMedia - ведущая компания новостного и развлекательного профиля, которая создает и распространяет популярный и премиум-контент от различных талантливых рассказчиков и журналистов глобальным аудиториям через свои потребительские бренды, такие как HBO, HBO Max, Warner Bros., TNT, TBS, truTV, CNN, DC, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies и другие. В организацию входит также набор передовых рекламных решений Xandr, направленных на улучшение рекламирования для брендов, изданий и потребителей. WarnerMedia является частью AT&T Inc. (NYSE:T).