Пт, 8.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Подводная лодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом: пострадали 11 человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

Атомная подводная лодка ВМС США "Коннектикут" (USS Connecticut) в начале октября столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, пишет "Медуза" со ссылкой на Navy Times.

В результате столкновения пострадали 11 членов экипажа, сообщает USNI News со ссылкой на источник в командовании ВМС США.

После столкновения подлодка была вынуждена всплыть и в надводном положении направилась на базу на острове Гуам.

С чем именно столкнулась подлодка пока неизвестно, будет проведено расследование.

При этом источники в морском командовании США сообщили, что это вряд ли было какое-либо судно или другая подводная лодка.

В командовании ВМС сообщили, что ядерная силовая установка лодки не пострадала.

Предыдущий случай столкновения американской подлодки с объектом под водой был зафиксирован в 2005 году. Тогда подводная лодка ВМС США "Сан-Франциско" на полном ходу столкнулась с подводной горой около Гуама. В результате аварии погиб один человек.


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