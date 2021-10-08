Подводная лодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом: пострадали 11 человек

В результате столкновения пострадали 11 членов экипажа, сообщает USNI News со ссылкой на источник в командовании ВМС США.
После столкновения подлодка была вынуждена всплыть и в надводном положении направилась на базу на острове Гуам.
С чем именно столкнулась подлодка пока неизвестно, будет проведено расследование.
При этом источники в морском командовании США сообщили, что это вряд ли было какое-либо судно или другая подводная лодка.
В командовании ВМС сообщили, что ядерная силовая установка лодки не пострадала.
Предыдущий случай столкновения американской подлодки с объектом под водой был зафиксирован в 2005 году. Тогда подводная лодка ВМС США "Сан-Франциско" на полном ходу столкнулась с подводной горой около Гуама. В результате аварии погиб один человек.