Подводная лодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом: пострадали 11 человек

В результате столкновения пострадали 11 членов экипажа, сообщает USNI News со ссылкой на источник в командовании ВМС США.

После столкновения подлодка была вынуждена всплыть и в надводном положении направилась на базу на острове Гуам.

С чем именно столкнулась подлодка пока неизвестно, будет проведено расследование.

При этом источники в морском командовании США сообщили, что это вряд ли было какое-либо судно или другая подводная лодка.

В командовании ВМС сообщили, что ядерная силовая установка лодки не пострадала.