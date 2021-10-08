Думпис: новых ограничений недостаточно, нужно "остановить" общество на несколько недель

Думпис сказал, что две группы экспертов работали над предложениями по сокращению распространения Covid-19, и что предложения, полученные в одной из них, "были гораздо более серьезными".
"Понятно, что хотя бы на несколько недель мы должны в какой-то степени остановить общество. [Это будет означать], что люди ходят на работу и никуда больше не ходят, и, возможно, дети из младших классов ходят в школу, всяких ненужных встреч не должно быть. Нам действительно нужно снизить количество контактов между людьми как минимум наполовину, чтобы преодолеть этот период кризиса", - сказал Думпис.
Он отметил, что эксперты рекомендовали, по крайней мере на начальном этапе, временно распространить ограничения и на тех, кто вакцинирован против Covid-19.
Инфектолог признал, что Латвия взяла в качестве примера ограничения по Covid-19, установленные в Литве. Соседние страны имеют более высокий охват вакцинацией Covid-19, а также больше переболевших. "Но мы ясно видим, что эти ограничения там не работают, ситуация в Литве не улучшается. Трудно представить, чтобы такие рекомендации могли улучшить ситуацию для нас", - сказал Думпис.