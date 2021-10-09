Состояние Валерия Гаркалина ухудшилось

В Сети появилась информация, что актера подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Собеседник издания "Комсомольская правда" утверждает, что Гаркалин одновременно подключен и к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких). Правое легкое у артиста поражено на 85%, левое - на 75%.

Впервые информация о том, что Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом, появилась 5 октября, тогда его состояние оценивалось как стабильное.

Дочь артиста рассказала журналистам, что болезнь развивается на фоне сердечной недостаточности. Ранее актер прививался от Covid-19.