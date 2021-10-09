Видео ⟩ Аренда квартиры в Риге превратилась в кошмар: рассказ студентов из Индии

"Он [домовладелец] сказал, что за пять дней приберется в квартире, потому что там все было очень грязно, противно. Мы сказали - если приберетесь, мы будем въезжать", - рассказал передаче Акхил.

Квартира находится на улице Зирню, в так называемом тихом дальнем центре Риги. Стоимость проживания - 420 евро в месяц с коммунальными платежами. На момент заключения договора в квартире было также отключено электричество. Несмотря на все неудобства, Акхил подписал договор и заплатил арендодателю.

"На шестой день [после заключения контракта] он только вымыл пол и кухню. Туалет и ванная остались прежними. Я там жить не буду. Я попросил вернуть деньги, потому что по соглашению он должен это сделать, если за пять дней все не убрано и заказчик недоволен.

Я спросил об этом. Он сказал - нет, денег не даст", - говорит Акхил.

Акхил и его друзья арендодателю по имени Гатис внесли наличными залог за аренду за последний месяц в размере 420 евро и половину месячной арендной платы - 210 евро. Кроме того, брокеру было выплачено еще 200 евро за поиск квартиры и подготовку договора. Однако подписанный документ подвергся критике со стороны юриста Арманда Логинса, который заметил в нем потенциальные признаки мошенничества и обмана.

Одна из соседей, не пожелавшая выступить перед камерой, признала, что квартира Гатиса регулярно сдавалась в аренду иностранным гражданам. Некоторые из них были довольно шумными.

Журналисты Bez Tabu посещали интересующую квартиру два дня подряд, в оба из них домовладелец Гатис так и не объявился, а при разговоре по телефону попросил выслать все интересующие вопросы в текстовом сообщении.

Гатис, впрочем, так и не ответил на текстовое сообщение, о возможной личной встрече подробностей также нет. Между тем Госполиция указывает, что в настоящее время между Акхилом, его друзьями и Гатисом существует гражданский спор, который должен быть разрешен в суде.