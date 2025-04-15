В Европе распространяется ящур. Как Латвия будет защищать себя?

"Ящур впервые за 30 лет появился в Германии, затем - в Словакии и Венгрии. Это одна из самых заразных инфекционных болезней животных, наносящая огромный ущерб сельскому хозяйству. Нам нужно быть готовыми уже сейчас, ведь мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация в Словакии и Венгрии и приблизится ли болезнь к Латвии", - отметил Балодис.

В настоящее время PVD проинформировала фермеров о необходимости усиления мер биобезопасности. Также пристальное внимание уделяется транспорту, въезжающему в Латвию.

"Если ситуация ухудшится и заболевание будет зафиксировано в Польше, в районе Варшавы, комплекс мер изменится, и мы начнем дезинфекцию транспортных средств на границе. У нас есть четырехступенчатый план действий, который будет реализовываться совместно с другими учреждениями", - пояснил Балодис.

Ранее сообщалось, что Венгрия продолжает предпринимать различные меры по сдерживанию ящура. Из-за вспышки этой заразной болезни уже были уничтожены тысячи животных, а соседние страны ограничили работу пограничных пунктов. За развитием ситуации внимательно следит и Латвия, которая при необходимости готова ввести меры предосторожности на границе.

Первый случай ящура был зафиксирован в начале марта на северо-западе Венгрии. Несколько недель спустя болезнь обнаружили и в соседней Словакии.

С тех пор вспышка заболевания в обеих странах расширяется. В попытке сдержать распространение венгерские службы продолжают дезинфекцию ферм и транспортных средств.

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