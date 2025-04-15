Люди, по словам Алексея, растеряны, не знают, что со всем этим делать, и он с коллегами помогает им разобраться, как получить компенсацию за нанесенный россиянами ущерб.

Когда прилетели баллистические ракеты, Алексей был в городе. Два удара с промежутком в 5-7 минут, по его словам, были настолько громкими, что их, наверное, слышали даже в селах вокруг Сум.

Люди уже привыкли жить с постоянной воздушной тревогой. "У нас тревога бывает и по 17 часов в сутки, и круглосуточно, так как тут на границе постоянно авиация", — объясняет Алексей.

В этом убежище была сцена детского театра Фото: Getty Images

После трагедии в соцсетях можно увидеть посты, где люди советуются, не пора ли уезжать из приграничного города.

И президент Украины, и главнокомандующий на прошлой неделе заявили, что россияне готовят новое наступление на украинской территории, и одним из направлений может стать Сумская область. Из-за этого из приграничных сел уже начали эвакуировать людей. На фоне этих заявлений и после удара в Вербное воскресенье сумчане начали всерьез подумывать о переезде.

"Настроение не то чтобы паническое, на уровне раздумий. Кто-то уже подыскивает варианты. Вещи-то у нас уже три года стоят собранные", — говорит Алексей.

"Люди почти не кричали, потому что были в шоке"