VDD призывает не ездить в Беларусь и Россию на Пасху

Служба государственной безопасности (VDD) настоятельно не рекомендует жителям Латвии в предстоящие пасхальные выходные ездить в Россию или Беларусь, вновь предупреждая о высоких рисках шпионажа, вербовки и провокаций на территории этих стран, сообщает служба на своей официальной Интернет-странице.
VDD подчеркивает, что у латвийских учреждений имеются ограниченные возможности оказания помощи своим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении в России или Беларуси.
Служба констатирует, что спецслужбы России и Беларуси агрессивно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где они обладают широкой свободой действий. Сотрудники этих спецслужб не стесняются применять агрессивные и противозаконные методы, чтобы заставить человека сотрудничать.
Если поездка в одну из этих стран все же неизбежна, VDD советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем хранится рабочая или чувствительная информация.
На пограничном контроле данные с телефона могут быть извлечены, а само устройство - заражено шпионским программным обеспечением. Более безопасный вариант - использовать мобильный телефон с предоплаченной SIM-картой, от которого можно будет избавиться после поездки. Также не рекомендуется брать с собой ноутбуки, флешки и другие носители информации.
Сотрудники российских и белорусских спецслужб могут выдавать себя за пограничников или использовать прикрытие других официальных структур России и Беларуси.
При этом важная информация может быть получена даже во время обычного разговора.
VDD призывает обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о контакте с представителем спецслужб России или Беларуси во время пересечения границы:
- необычно тщательная проверка и допрос;
- допрос проводит человек в гражданской одежде, а не в форме пограничной службы;
- задаются вопросы, не относящиеся к компетенции пограничников - например, о ситуации в Латвии, отношении к событиям в Украине, к украинским беженцам, находящимся в Латвии, или к помощи, оказываемой Украинe;
- задаются личные вопросы - о месте работы, выполняемых обязанностях, финансовом положении;
- предъявляются обвинения в нарушении или преступлении с попыткой заставить "сотрудничать" в обмен на освобождение от ответственности;
- предлагают номер телефона, по которому следует позвонить при следующем визите в страну.
Если у вас возникли подозрения о контакте с представителем спецслужб России или Беларуси, VDD призывает сообщить об этом, позвонив по круглосуточному телефону +371 67208964 или написав на электронную почту info@vdd.gov.lv. VDD гарантирует конфиденциальность информатора.
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