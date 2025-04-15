"Я решительно настроена продолжать бороться": Дайга нуждается в помощи для продолжения лечения

"Свой диагноз я узнала в прекрасный июньский день, накануне праздника Лиго, когда муж отвез меня в больницу. Это было именно тогда, когда цвели пионы - мое большое увлечение и радость.

От врача я узнала, что опухоль уже достигла 4-й стадии, и я не могла в это поверить. Так началась моя борьба. Я поняла, что не могу сдаться. Пройден длинный путь: несколько курсов химиотерапии, облучение, операция.

Мне повезло с прекрасными врачами. Опухоль была уменьшена, остались только очаги в легких, которые невозможно ни облучать, ни оперировать. Пробовались разные лекарства, но они не помогали.

Сейчас найден препарат, который помогает, но государство отказало в его компенсации. За три года интенсивного лечения были потрачены значительные средства.

Два курса я смогла оплатить самостоятельно, но дальше у меня нет таких возможностей. После первого курса анализы значительно улучшились, онкомаркеры снизились. Было бы очень печально, если не удастся продолжить лечение. Другие лекарства, к сожалению, неэффективны. Я решительно настроена продолжать бороться и не сдаваться", - пишет Дайга.

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