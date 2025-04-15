Трамп обвинил Байдена и Зеленского в войне, которую развязала Россия

Трамп раскритиковал Зеленского, который заявил, что Киев готов купить комплексы Patriot: "Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете ее выиграть, верно? Вы же не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас. А потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты".

Ранее Трамп высказал иную точку зрения во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме, признав, что российский диктатор Владимир Путин также виноват.

"Байден мог ее остановить. Зеленский мог ее остановить. А Путин вообще не должен был ее начинать. Виноваты все. (…) Миллионы погибших - из-за трех человек", - заявил Трамп.

Трамп сосредоточился в первую очередь на Зеленском, с которым он и вице-президент США Джеймс Ди Вэнс встретились в Белом доме 28 февраля, но встреча закончилась ссорой.

Вспоминая ту встречу, Трамп сказал: "У нас была трудная встреча с этим парнем. Он просто продолжал просить все больше и больше".

Трамп пытается положить конец войне, но его администрация рассчитывает на соглашение, которое будет отвечать интересам Москвы.