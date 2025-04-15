Трамп на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле в Белом доме отметил, что США больше не производят лекарства и что фармацевтические компании расположены в Ирландии, Китае и других странах. Трамп заявил, что введение импортных пошлин может вернуть производство в США.

Он сравнил планируемые пошлины с 25%-ными пошлинами на импорт автомобилей, стали и алюминия, хотя неясно, насколько высокими будут пошлины на фармацевтическую продукцию.

"Мы делаем это, потому что хотим производить собственные лекарства", - добавил он.

До сих пор фармацевтические продукты не подпадали под действие новых пошлин США. Однако Трамп намекнул, что вскоре ситуация может измениться.

Министр торговли США Говард Латник намекнул на выходных, что товары, которые в настоящее время не облагаются пошлинами, такие как смартфоны и компьютеры, вскоре могут попасть под действие дополнительных пошлин. Он также упомянул фармацевтическую продукцию.