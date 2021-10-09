Только школьники с сертификатами смогут участвовать в программах обучения по интересам очно

Для тех, кто неполностью вакцинирован или не переболел Covid-19, программы обучения по интересам и профориентации проводятся дистанционно или очно с отрицательным результатом теста Covid-19 (за исключением дошкольников) в одном классе (если учащиеся при этом - не из разных классов), индивидуально (за исключением детей, живущих в одном домохозяйстве) или на открытом воздухе с максимум 20 учениками из разных классов.

По информации министерства, очные мероприятия по работе с молодежью проводятся в эпидемиологически безопасной среде. Если необходима кризисная поддержка, то деятельность также разрешена в эпидемиологически небезопасной среде, если организаторы деятельности, вступающие в контакт с молодыми людьми, имеют свидетельство о вакцинации или выздоровлении.

ВУЗы

В высших учебных заведениях и колледжах очно участвуют в учебном процессе, работают и предоставляют услуги только при наличии сертификата о вакцинации или выздоровлении. Лица, имеющие решение консилиума об отсрочке вакцинации, до завершения курса вакцинации участвуют в процессе только дистанционно.

Существенные изменения были также выявлены в спорте: процессы, до сих пор соответствовавшие "желтому режиму", переходят в "зеленый", но с дополнительными условиями безопасности, например, касаемо площади помещений и заполненности раздевалок. Разрешенное количество человек в одной группе в помещении будет ограничиваться 20, но при соблюдении всех условий безопасности одновременно и впредь смогут заниматься несколько групп.

Невакцинированные

Невакцинированные дети смогут заниматься в помещении индивидуально - один на один с вакцинированным тренером (проводить несколько индивидуальных занятий в одном помещении не удастся). Помимо дополнительных требований безопасности, по-прежнему будут доступны программы обучения плаванию для детей до 12 лет (но не спортивные тренировки по плаванию).

Возможны занятия спортом в группе и в одном классе. Тренировки на свежем воздухе также должны будут проходить по "зеленому режиму", с размером группы не более 20 человек. Учащиеся, прошедшие тестирование в школе, а также учащиеся дошкольных образовательных учреждений смогут участвовать в спортивных тренировках на открытом воздухе в группе до 20 человек. Несколько групп могут работать одновременно, если они не пересекаются. Индивидуальные физические нагрузки на открытом воздухе без тренера могут осуществляться без ограничений.

Сборные

Сборные Латвии (в том числе юношеская и юниоров), спортсмены олимпийской сборной и паралимпийской сборной Латвии, спортсмены международных командных видов спорта и команды высшей лиги (если они выиграют титул чемпиона Латвии среди взрослых), а также учащиеся спортивной гимназии Мурьяни и Центра подготовки спортсменов высокого класса смогут проводить спортивные тренировки как внутри помещений, так и на открытом воздухе в "желтом режиме", но тестирование нужно будет проводить за свой счет (школьный тест не подойдет).

Все спортивные соревнования продолжат проходить в зеленом режиме с дополнительными ограничениями. В желтом режиме можно будет проводить только международные спортивные соревнования (для спортсменов от 16 лет), а также спортивные соревнования высших лиг командных видов спорта.