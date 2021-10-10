Вс, 10.10.2021
Забудьте Covid-19! Нас косит куда более коварный недуг! Мари Лиса Ланету, психиатр
Мари Лиса Ланету, психиатр

"Хочу Johnson!": как узнать, в каком пункте какая вакцина? Минздрав теперь публикует карту

Центр массовой вакцинации от Covid-19 в бывшей 5-й основной школе Даугавпилса ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Латвии медленно, но все же начали расти темпы вакцинации. Получить прививку можно и без предварительной записи, более того - реагируя на запрос общества, Минздрав теперь публикует карту с наименованием вакцин, доступных в самых популярных местах вакцинации.

Карта обновляется каждый понедельник до 10:00. За актуальной ситуацией следить тут

Так выглядит карта на неделю с 4 по 10 октября (если сложно разглядеть, попробуйте ознакомиться с оригиналом тут). 

ФОТО: Минздрав

Обозначения вакцин:

"AZ" - AstraZeneca ;

"JJ" - Janssen; 

"MO" - Moderna; 

"PF" - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Также в табличке указано:

  • "Запись" - возможность записаться через manavakcina.lv или звоня на бесплатный номер 8989;
  • "Живая очередь" - отмечено, в какие пункты вакцинации можно отправиться и без предварительной регистрации. 

В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача.

Помимо этого в течение следующей недели по всей Латвии откроются десять дополнительных центров вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах будут приспособлены к новым эпидемиологическим требованиям, а при необходимости будут организованы расположены мобильные пункты вакцинации.


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