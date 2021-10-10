"Хочу Johnson!": как узнать, в каком пункте какая вакцина? Минздрав теперь публикует карту

Карта обновляется каждый понедельник до 10:00. За актуальной ситуацией следить тут.
Так выглядит карта на неделю с 4 по 10 октября (если сложно разглядеть, попробуйте ознакомиться с оригиналом тут).
"PF" - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Также в табличке указано:
- "Запись" - возможность записаться через manavakcina.lv или звоня на бесплатный номер 8989;
- "Живая очередь" - отмечено, в какие пункты вакцинации можно отправиться и без предварительной регистрации.
В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача.
Помимо этого в течение следующей недели по всей Латвии откроются десять дополнительных центров вакцинации, пункты вакцинации в торговых центрах будут приспособлены к новым эпидемиологическим требованиям, а при необходимости будут организованы расположены мобильные пункты вакцинации.