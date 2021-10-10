"Хочу Johnson!": как узнать, в каком пункте какая вакцина? Минздрав теперь публикует карту

Карта обновляется каждый понедельник до 10:00. За актуальной ситуацией следить тут.

Так выглядит карта на неделю с 4 по 10 октября (если сложно разглядеть, попробуйте ознакомиться с оригиналом тут).

ФОТО: Минздрав

Обозначения вакцин:

"AZ" - AstraZeneca ;

"JJ" - Janssen;

"MO" - Moderna;

"PF" - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Также в табличке указано:

"Запись" - возможность записаться через manavakcina.lv или звоня на бесплатный номер 8989;

"Живая очередь" - отмечено, в какие пункты вакцинации можно отправиться и без предварительной регистрации.

В отделе вакцинации напоминают, что привиться можно и у своего семейного врача.