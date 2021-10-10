В Татарстане разбился самолет с парашютистами на борту. Есть выжившие

"Подъем" со ссылкой на местные СМИ пишет, что самолет принадлежал местному аэроклубу. Изначально поступило сообщение о 19-ти погибших, однако вскоре местные СМИ эти данные опровергли.

Согласно информации на сайте аэроклуба, пассажировместимость Let L-410 – всего 19 человек. Основная версия крушения – отказ техники. Чехословацкий самолет эксплуатировался с 1987 года, пишет "Подъем".

Издание также сообщает, что на разбившемся самолете было несколько парашютистов-новичков - это должен был быть их первый прыжок.

"Были те, кто прыгал первый раз за деньги. По-моему, четверо. Я список пассажиров видел мельком - своих смотрел. У нас образцовый аэроклуб. Все пилоты опытные. Они либо военные в прошлом, либо вот Саша Зыков был пилотом гражданской авиации, раньше летал на больших самолетах, просто он из этого города, поэтому он здесь. А Беляев – бывший военный.