Вс, 10.10.2021
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В Татарстане разбился самолет с парашютистами на борту. Есть выжившие

ФОТО: Кадр из видео

В городе Мензелинск в Татарстане разбился легкий самолет Let L-410 с парашютистами на борту, пишет "Дождь". По уточненным данным МЧС России, на борту находились 22 человека, 16 из них погибли.

"Подъем" со ссылкой на местные СМИ пишет, что самолет принадлежал местному аэроклубу. Изначально поступило сообщение о 19-ти погибших, однако вскоре местные СМИ эти данные опровергли.

Согласно информации на сайте аэроклуба, пассажировместимость Let L-410 – всего 19 человек. Основная версия крушения – отказ техники. Чехословацкий самолет эксплуатировался с 1987 года, пишет "Подъем". 

Издание также сообщает, что на разбившемся самолете было несколько парашютистов-новичков - это должен был быть их первый прыжок.

"Были те, кто прыгал первый раз за деньги. По-моему, четверо. Я список пассажиров видел мельком - своих смотрел. У нас образцовый аэроклуб. Все пилоты опытные. Они либо военные в прошлом, либо вот Саша Зыков был пилотом гражданской авиации, раньше летал на больших самолетах, просто он из этого города, поэтому он здесь. А Беляев – бывший военный.

Это отказ техники, однозначно. Я сам регулярно провожу тренажи по аварийному покиданию: если бы высота была выше 500 м, люди бы покинули воздушное судно. Значит, произошло все на взлете. Два двигателя отказать в раз не могут. Может, птица попала. Если, например, попали в гусей (это 4 кг мяса), то гусь просто самолет уронит", - прокомментировал изданию инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров.


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