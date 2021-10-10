KNAB расследует уголовное дело о преступлениях в процессе вакцинации

Чтобы не мешать расследованию, KNAB пока не предоставляет более подробную информацию об уголовном процессе и лицах, причастных к нему.

В бюро подчеркивают, что в соответствии со своей компетенцией KNAB продолжает следить за ходом вакцинации, а также регулярно сотрудничает с Государственной полицией в этой сфере.

Как сообщалось, начиная с августа Госполиция также возбудила ряд новых уголовных дел о возможной фиктивной вакцинации и подкупе медицинских работников для получения сертификата о вакцинации.

Одно из новых уголовных дел касается возможной подделки сертификатов в Видземе. На этой неделе ReTV сообщило, что в Видземской больнице от Covid-19 умерла женщина, которая, возможно, получила поддельный сертификат о вакцинации, и еще несколько человек с незаконно полученными документами в настоящее время лечатся в больнице.