Вс, 10.10.2021
Забудьте Covid-19! Нас косит куда более коварный недуг! Мари Лиса Ланету, психиатр
Мари Лиса Ланету, психиатр

KNAB расследует уголовное дело о преступлениях в процессе вакцинации

Вакцинация от Covid-19 в больнице Страдиня ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В настоящее время Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ведет уголовное дело о возможных преступлениях в процессе вакцинации от Covid-19, подтвердили агентству LETA в KNAB.

Чтобы не мешать расследованию, KNAB пока не предоставляет более подробную информацию об уголовном процессе и лицах, причастных к нему.

В бюро подчеркивают, что в соответствии со своей компетенцией KNAB продолжает следить за ходом вакцинации, а также регулярно сотрудничает с Государственной полицией в этой сфере.

Как сообщалось, начиная с августа Госполиция также возбудила ряд новых уголовных дел о возможной фиктивной вакцинации и подкупе медицинских работников для получения сертификата о вакцинации.

Одно из новых уголовных дел касается возможной подделки сертификатов в Видземе. На этой неделе ReTV сообщило, что в Видземской больнице от Covid-19 умерла женщина, которая, возможно, получила поддельный сертификат о вакцинации, и еще несколько человек с незаконно полученными документами в настоящее время лечатся в больнице.

В рамках уголовного процесса задержаны три врача, которые организовали имитацию вакцинации для нескольких сотен человек.


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