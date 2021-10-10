Вс, 10.10.2021
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Восстановлена работа всех интернет-сайтов госучреждений Латвии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По наблюдениям LETA, сбои, наблюдавшиеся на интернет-сайтах всех госучреждений Латвии, успешно устранены.

Ранее Лига Бесере, представитель по связям с общественностью учреждения по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv в Латвии, сообщила LETA, что компания проинформирована нарушениях в работе единой платформы государственных и муниципальных правительственных сайтов.

ФОТО: скриншот

Ранее при посещении любого правительственного веб-сайта появлялся текст "По техническим причинам этот веб-сайт в настоящее время недоступен. Приносим извинения за неудобства. Повторите попытку позже".

На данный момент все сбои, кажется, устранены.


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