Восстановлена работа всех интернет-сайтов госучреждений Латвии

Ранее Лига Бесере, представитель по связям с общественностью учреждения по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv в Латвии, сообщила LETA, что компания проинформирована нарушениях в работе единой платформы государственных и муниципальных правительственных сайтов.

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Ранее при посещении любого правительственного веб-сайта появлялся текст "По техническим причинам этот веб-сайт в настоящее время недоступен. Приносим извинения за неудобства. Повторите попытку позже".