Восстановлена работа всех интернет-сайтов госучреждений Латвии
По наблюдениям LETA, сбои, наблюдавшиеся на интернет-сайтах всех госучреждений Латвии, успешно устранены.
По наблюдениям LETA, сбои, наблюдавшиеся на интернет-сайтах всех госучреждений Латвии, успешно устранены.
Ранее Лига Бесере, представитель по связям с общественностью учреждения по предотвращению инцидентов безопасности информационных технологий Cert.lv в Латвии, сообщила LETA, что компания проинформирована нарушениях в работе единой платформы государственных и муниципальных правительственных сайтов.
Ранее при посещении любого правительственного веб-сайта появлялся текст "По техническим причинам этот веб-сайт в настоящее время недоступен. Приносим извинения за неудобства. Повторите попытку позже".
На данный момент все сбои, кажется, устранены.