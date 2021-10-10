Магазины Maxima будут доступны и для невакцинированных

Как?

Это стало возможным благодаря тому, что в интересах общественной безопасности количество покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине, будет сокращено так, чтобы на каждого приходилось не менее 25 квадратных метров минимальной площади.

"Возможность без ограничений покупать продукты, а также товары первой необходимости чрезвычайно актуальна для каждого жителя Латвии, - говорит директор торговой сети Maxima Latvija Эвия Гринберга.

- Не закрывая двери магазинов для покупателей, мы будем усиливать существующие меры безопасности и рассматривать новые.

Самое главное сейчас - это максимальная забота о безопасности и здоровье как наших клиентов, так и наших сотрудников.

Для этого мы реализовали ряд соответствующих мер как в помещениях магазинов всех форматов, так и офисах Maxima Latvija. Мы установили новые мощные системы вентиляции и гарантируем воздух самого высокого качества. Мы донесли до каждого сотрудника нашего коллектива научно обоснованную понятную информацию о прививках против Covid-19. Мы организовали помещения для вакцинации и много еще чего сделали. Скажу еще, что в дело безопасности нахождения покупателей в магазинах с начала пандемии Maxima Latvija инвестировала уже более 1 миллиона евро".

Технические решения и вакцинация сотрудников

Магазины Maxima Latvija обеспечены современными инженерными решениями в системе вентиляции. В них установлено инновационное оборудование, которое постоянно мониторит и автоматически регулирует уровень допустимой части СО2 в воздухе помещений.

Maxima Latvija организует постоянные выездные вакцинации по всей Латвии, чтобы предоставить своим сотрудникам возможность позаботиться о своей безопасности. Более 1500 сотрудников предприятия получили прививку всего за две недели - таков результат распространения среди работников предприятия научной информации о Covid-19 и важности вакцинации.