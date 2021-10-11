Пн, 11.10.2021
К сожалению, я не гражданка России Агата Муцениеце
Агата Муцениеце

Сотрудников без ковид-сертификата по закону можно увольнять. Но это не единственный выход. Рассказываем!

Массовая вакцинация в центре Atta ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сотрудники, которые не были вакцинированы против Covid-19, могут быть отстранены или уволены в соответствии с Законом о труде, следует из информационных материалов, опубликованных Министерством благосостояния для работодателей.

Учитывая, что пандемия пока не внесла никаких изменений в правовое регулирование трудовых отношений и был создан специальный регламент, адаптированный к этой ситуации, регулирование прав и обязанностей работодателей и работников можно найти в Трудовом праве. То же самое и с регулированием других видов правоотношений, связанных с наймом лиц, в частности должностных лиц, на службу.

Если у работодателя нет возможности предложить удаленную работу, то, помимо предъявления сертификата или теста, в зависимости от ситуации существует несколько решений. Именно работодатель должен выбрать его в соответствии с условиями на конкретном рабочем месте.

Отстранение от работы

Один из вариантов - отстранение от работы. Это временный налагаемый письменным приказом работодателя запрет сотруднику находиться на рабочем месте и выполнять рабочие обязанности без выплат за этот период.

Институт отстранения регулируется статьей 58 Закона о труде и применяется в ситуациях, когда неотстранение сотрудника может нанести вред безопасности, здоровью или законным интересам его самого или третьих лиц.

Отстранение имеет ограничения по времени, и, как правило, запрещается отстранять сотрудника более чем на три месяца. Кроме того, работодатель обязан издать письменное распоряжение о приостановлении работы конкретного сотрудника.

Простой

В свою очередь, простой - ситуация, если работодатель не занимает работника в рабочем процессе. В таких ситуациях работодатель будет обязан выплатить работнику компенсацию. При этом как исключение - если простой вызван по вине работника, он не получает компенсацию.

Минблаг пояснил, что ситуация с простоями создается, если сотрудник не представляет ковид-сертификат, который является важным предварительным условием для выполнения работы. "Другими словами, работодатель был бы готов использовать сотрудника для работы, но это невозможно из-за того, что он не соответствует установленным требованиям", - прокомментировали в министерстве.

В таком случае

работодатель не разрешает работнику выполнять трудовые обязанности без выплаты компенсации, т. к. простой вызван по вине работника.

В то же время работодатель имеет право выплачивать компенсацию, но такое невозможно, если сотрудник работает в публичном секторе.

Закон не устанавливает сроки для простоя, так как он не зависит от воли сторон трудовых отношений, а основан на объективных обстоятельствах. Время простоя заканчивается, когда исчезают обстоятельства, ставшие его причиной, например, сотрудник предъявляет требуемый сертификат, появляется возможность работать удаленно.

Соглашение сторон

Соглашение сторон и возможные изменения трудового договора - одно из решений, в результате которого стороны могут прийти к наиболее приемлемому варианту и продолжить трудовые отношения в уже измененной форме. Возможность такого решения зависит не только от пожеланий сотрудника и работодателя, но и от объективных условий и возможностей на предприятии.

Однако соглашение сторон может иметь форму не только внесения изменений в трудовой договор, но и прекращения трудовых отношений. Согласно Закону о труде работник и работодатель могут прекратить трудовые отношения по взаимному соглашению.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в любое время в соответствии с положениями статьи 100 Закона о труде, соблюдая положения закона о сроках уведомления. Работодатель же имеет право расторгнуть трудовой договор в письменной форме, если работник грубо нарушил правила охраны труда и поставил под угрозу безопасность и здоровье других.

Минблаг также указывает, что в случаях, когда ковид-сертификат указан в качестве условия для приема на работу, работодатель может в объявлении о вакансии потребовать от заявителя предоставить сертификат о вакцинации или выздоровлении.

Информационные материалы для работодателей в связи с регулированием трудовых отношений доступны на сайте Минблага.

Контекст

Как сообщалось, с 11 октября в Латвии на три месяца введен режим ЧС, из-за чего вступил в силу ряд ограничений для предотвращения распространения Covid-19.

Согласно постановлению Кабмина, очная работа возможна, если ее нельзя организовать удаленно. На рабочих местах, где работает более одного человека, все сотрудники должны быть в масках.

В то же время в частном секторе для лиц, не вакцинированных от Covid-19, работодатель оценивает обязанности, особенности и обстоятельства работы каждого сотрудника, чтобы определить риск заражения и распространения инфекции. Лица, которые, согласно оценке, не подвергаются риску заражения и не вызывают его у других, могут выполнять рабочие обязанности без действующего свидетельства о вакцинации, выздоровлении или отрицательного теста.

Если, согласно оценке, рабочие обязанности должны выполняться очно, при наличии риска заражения или заражения других работодатель должен проинформировать работника о необходимости наличия ковид-сертификата. Работник должен начать вакцинацию в течение семи дней после оценки работодателя и завершить ее не позднее чем через семь дней после самого короткого срока для двухдозовой вакцины, указанного в инструкции по ее применению.

Пока идет процесс вакцинации и прививка не считается действительной, сотрудник с 13 октября этого года обязан проводить регулярные тесты на Covid-19. До 19 октября действителен отрицательный результат анализов на антигены, полученный не ранее чем за 72 часа, а до 20 октября действительны только лабораторно подтвержденные отрицательные результаты тестов, подкрепленные сертификатом.

Если работник не начал или не завершил вакцинацию до 15 ноября, работодатель отстраняет его от выполнения рабочих обязанностей.

В государственных учреждениях и учреждениях местного самоуправления, а также в коммерческих обществах все сотрудники должны пройти вакцинацию до 15 ноября, независимо от типа выполнения ими своих обязанностей - дистанционно или очно.


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