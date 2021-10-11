Сотрудников без ковид-сертификата по закону можно увольнять. Но это не единственный выход. Рассказываем!

Простой

В свою очередь, простой - ситуация, если работодатель не занимает работника в рабочем процессе. В таких ситуациях работодатель будет обязан выплатить работнику компенсацию. При этом как исключение - если простой вызван по вине работника, он не получает компенсацию.

Минблаг пояснил, что ситуация с простоями создается, если сотрудник не представляет ковид-сертификат, который является важным предварительным условием для выполнения работы. "Другими словами, работодатель был бы готов использовать сотрудника для работы, но это невозможно из-за того, что он не соответствует установленным требованиям", - прокомментировали в министерстве.

В таком случае

работодатель не разрешает работнику выполнять трудовые обязанности без выплаты компенсации, т. к. простой вызван по вине работника.

В то же время работодатель имеет право выплачивать компенсацию, но такое невозможно, если сотрудник работает в публичном секторе.

Закон не устанавливает сроки для простоя, так как он не зависит от воли сторон трудовых отношений, а основан на объективных обстоятельствах. Время простоя заканчивается, когда исчезают обстоятельства, ставшие его причиной, например, сотрудник предъявляет требуемый сертификат, появляется возможность работать удаленно.

Соглашение сторон

Соглашение сторон и возможные изменения трудового договора - одно из решений, в результате которого стороны могут прийти к наиболее приемлемому варианту и продолжить трудовые отношения в уже измененной форме. Возможность такого решения зависит не только от пожеланий сотрудника и работодателя, но и от объективных условий и возможностей на предприятии.

Однако соглашение сторон может иметь форму не только внесения изменений в трудовой договор, но и прекращения трудовых отношений. Согласно Закону о труде работник и работодатель могут прекратить трудовые отношения по взаимному соглашению.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в любое время в соответствии с положениями статьи 100 Закона о труде, соблюдая положения закона о сроках уведомления. Работодатель же имеет право расторгнуть трудовой договор в письменной форме, если работник грубо нарушил правила охраны труда и поставил под угрозу безопасность и здоровье других.

Минблаг также указывает, что в случаях, когда ковид-сертификат указан в качестве условия для приема на работу, работодатель может в объявлении о вакансии потребовать от заявителя предоставить сертификат о вакцинации или выздоровлении.

Информационные материалы для работодателей в связи с регулированием трудовых отношений доступны на сайте Минблага.

Контекст

Как сообщалось, с 11 октября в Латвии на три месяца введен режим ЧС, из-за чего вступил в силу ряд ограничений для предотвращения распространения Covid-19.

Согласно постановлению Кабмина, очная работа возможна, если ее нельзя организовать удаленно. На рабочих местах, где работает более одного человека, все сотрудники должны быть в масках.

В то же время в частном секторе для лиц, не вакцинированных от Covid-19, работодатель оценивает обязанности, особенности и обстоятельства работы каждого сотрудника, чтобы определить риск заражения и распространения инфекции. Лица, которые, согласно оценке, не подвергаются риску заражения и не вызывают его у других, могут выполнять рабочие обязанности без действующего свидетельства о вакцинации, выздоровлении или отрицательного теста.

Если, согласно оценке, рабочие обязанности должны выполняться очно, при наличии риска заражения или заражения других работодатель должен проинформировать работника о необходимости наличия ковид-сертификата. Работник должен начать вакцинацию в течение семи дней после оценки работодателя и завершить ее не позднее чем через семь дней после самого короткого срока для двухдозовой вакцины, указанного в инструкции по ее применению.

Пока идет процесс вакцинации и прививка не считается действительной, сотрудник с 13 октября этого года обязан проводить регулярные тесты на Covid-19. До 19 октября действителен отрицательный результат анализов на антигены, полученный не ранее чем за 72 часа, а до 20 октября действительны только лабораторно подтвержденные отрицательные результаты тестов, подкрепленные сертификатом.

Если работник не начал или не завершил вакцинацию до 15 ноября, работодатель отстраняет его от выполнения рабочих обязанностей.