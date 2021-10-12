ДТП в Сочи: эфир Малахова, свидетели, травмы и привычки езды Собчак. Собрали главное

Авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes в салоне которого находилась Ксения Собчак и два ее помощника, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси марки Volkswagen. Пассажирка такси погибла на месте. Другая пассажирка и водитель были госпитализированы.

Ксения Собчак направлялась после мероприятия в аэропорт. Вскоре после ДТП она пересела в другой автомобиль и продолжила путь.

После того как СМИ растиражировали эту новость, Ксения Собчак прокомментировала аварию в своем Telegram-канале, написав, что находится дома с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Телеведущая заявила, что покинула место ДТП, так как хотела быстрее попасть домой к сыну. Она добавила, что ее помощники перед отъездом удостоверились, что пострадавшим людям уже оказывают помощь.