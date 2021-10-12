Вт, 12.10.2021
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ДТП в Сочи: эфир Малахова, свидетели, травмы и привычки езды Собчак. Собрали главное

Ксения Собчак ФОТО: Кадр из видео

Вот уж несколько дней в СМИ и соцсетях не утихает обсуждение смертельной аварии с участием автомобиля, в салоне которого ехала Ксения Собчак. RUS TVNET собрал все, что известно на данный момент.

Что произошло?

Авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes в салоне которого находилась Ксения Собчак и два ее помощника, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси марки Volkswagen. Пассажирка такси погибла на месте. Другая пассажирка и водитель были госпитализированы.

Ксения Собчак направлялась после мероприятия в аэропорт. Вскоре после ДТП она пересела в другой автомобиль и продолжила путь. 

После того как СМИ растиражировали эту новость, Ксения Собчак прокомментировала аварию в своем Telegram-канале, написав, что находится дома с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Телеведущая заявила, что покинула место ДТП, так как хотела быстрее попасть домой к сыну. Она добавила, что ее помощники перед отъездом удостоверились, что пострадавшим людям уже оказывают помощь.

Что с водителем?

По факту аварии на трассе Адлер - Альпика Сервис возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека (часть 3 статьи 264 УК), сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Ксения Собчак неоднократно повторила, что намерена помогать семье погибшей, пострадавшим, а также водителю Mercedes Олегу Цою. Мужчина был допрошен правоохранительными органами и признал вину в ДТП. Он был помещен под домашний арест. Телеведущая и остальные пассажиры Mercedes были вызваны на допрос как свидетели по делу о ДТП.

Какие травмы у Собчак?

По возвращении в Москву Ксения Собчак обратилась в расположенный на Рублевке госпиталь, пишет Lenta.ru. У Собчак диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Телеведущий Андрей Малахов выпустил эфир на телеканале "Россия 1" о смертельном ДТП. В нем приняли участие родные и близкие жертв аварии и погибшей девушки. В передаче было сделано заявление, что команда программы получила медицинское заключение о травмах телеведущей Ксении Собчак после ДТП на трассе между Красной Поляной и Адлером.

На заключении, которое показали в эфире стояла дата 10 октября (на следующий день после аварии). Оно было сделано травматологом-ортопедом. Название медицинского учреждения не раскрывается, издание "Комсомольская правда" писало, что после ДТП Собчак обращалась в подмосковный госпиталь "Лапино".

Согласно написанному, у телеведущей была выявлена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей (в том числе грудной клетки), "ссадины лобной теменной области слева" и болевой синдром. Под вопросом стоит диагноз "кокцигодиния".

Ранее Собчак заявила, что получила "многочисленные травмы" в результате ДТП. Она объяснила, что находилась в шоке и хотела скорее попасть в Москву к сыну. По прилету телеведущая обратилась за медицинской помощью. В свою очередь RT опубликовал справку из уголовного дела по факту аварии, в которой сказано, что телеведущая в ДТП не пострадала.

Кем была погибшая девушка?

В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. У нее осталась 7-летняя дочь, которая сейчас находится с бывшим мужем. 

Накануне, будто предчувствуя трагедию, она написала у себя в сторис: "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя…". 

Тарасова вела блог в Instagram, проводила курсы по растяжке и медитации, делилась с подписчиками советами по работе с телом. Она часто путешествовала в одиночестве. У Екатерины еще были планы...

Бывший муж в эфире передачи Андрея Малахова заявил, что у телеведущей у него претензий нет. Она была всего лишь пассажиром. В какой-либо помощи их семья не нуждается.

Почему в соцсетях многие винят телеведущую?

Ранее в социальных сетях стали распространяться слухи, что водитель пошел на опасный маневр, поскольку телеведущая его торопила.

"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - написала Собчак в своем Telegram-канале. 

Сомнения в том, что телезвезда могла подгонять водителя добавляет интервью Ксении Собчак Агате Муцениеце, в котором телеведущая отмечает, что любит контролировать своих водителей. Что раньше для нее было нормальным садиться на пассажирское сидение впереди и руководить поездкой. 

"Я просто ужасный контролер, мне надо все контролировать. Я езжу впереди, чтобы смотреть дорогу... Меня ненавидят мои водители", - признавалась знаменитость в передаче "Честный развод".

Правда, уже тогда Ксения Анатольевна подчеркнула, что намерена в будущем садиться сзади. Больше года назад во время интервью с Яной Трояновой она сказала: "Мне надо все контролировать - это ужасно, отвратительно, я это знаю... Дорогу своему водителю… Я даже это не могу отпустить. Я своему водителю говорю, как ехать, где тормозить, а где обгонять". 

Видео: Ксения Собчак в программе "Честный развод"


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