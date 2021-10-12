ДТП в Сочи: эфир Малахова, свидетели, травмы и привычки езды Собчак. Собрали главное

По возвращении в Москву Ксения Собчак обратилась в расположенный на Рублевке госпиталь, пишет Lenta.ru. У Собчак диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
Телеведущий Андрей Малахов выпустил эфир на телеканале "Россия 1" о смертельном ДТП. В нем приняли участие родные и близкие жертв аварии и погибшей девушки. В передаче было сделано заявление, что команда программы получила медицинское заключение о травмах телеведущей Ксении Собчак после ДТП на трассе между Красной Поляной и Адлером.
На заключении, которое показали в эфире стояла дата 10 октября (на следующий день после аварии). Оно было сделано травматологом-ортопедом. Название медицинского учреждения не раскрывается, издание "Комсомольская правда" писало, что после ДТП Собчак обращалась в подмосковный госпиталь "Лапино".
Согласно написанному, у телеведущей была выявлена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей (в том числе грудной клетки), "ссадины лобной теменной области слева" и болевой синдром. Под вопросом стоит диагноз "кокцигодиния".
Ранее Собчак заявила, что получила "многочисленные травмы" в результате ДТП. Она объяснила, что находилась в шоке и хотела скорее попасть в Москву к сыну. По прилету телеведущая обратилась за медицинской помощью. В свою очередь RT опубликовал справку из уголовного дела по факту аварии, в которой сказано, что телеведущая в ДТП не пострадала.
Кем была погибшая девушка?
В результате ДТП погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. У нее осталась 7-летняя дочь, которая сейчас находится с бывшим мужем.
Накануне, будто предчувствуя трагедию, она написала у себя в сторис: "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой, я выбираю себя…".
Тарасова вела блог в Instagram, проводила курсы по растяжке и медитации, делилась с подписчиками советами по работе с телом. Она часто путешествовала в одиночестве. У Екатерины еще были планы...
Бывший муж в эфире передачи Андрея Малахова заявил, что у телеведущей у него претензий нет. Она была всего лишь пассажиром. В какой-либо помощи их семья не нуждается.
Почему в соцсетях многие винят телеведущую?
Ранее в социальных сетях стали распространяться слухи, что водитель пошел на опасный маневр, поскольку телеведущая его торопила.
"Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
Сомнения в том, что телезвезда могла подгонять водителя добавляет интервью Ксении Собчак Агате Муцениеце, в котором телеведущая отмечает, что любит контролировать своих водителей. Что раньше для нее было нормальным садиться на пассажирское сидение впереди и руководить поездкой.
"Я просто ужасный контролер, мне надо все контролировать. Я езжу впереди, чтобы смотреть дорогу... Меня ненавидят мои водители", - признавалась знаменитость в передаче "Честный развод".
Правда, уже тогда Ксения Анатольевна подчеркнула, что намерена в будущем садиться сзади. Больше года назад во время интервью с Яной Трояновой она сказала: "Мне надо все контролировать - это ужасно, отвратительно, я это знаю... Дорогу своему водителю… Я даже это не могу отпустить. Я своему водителю говорю, как ехать, где тормозить, а где обгонять".
Видео: Ксения Собчак в программе "Честный развод"