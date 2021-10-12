Затлерс: у нас не слушают рекомендации, без кнута никто не сдвинется с места

По его словам, правительство опаздывает с принятием необходимых решений по ограничению Covid-19. Общественность также не смогла мобилизоваться и достичь 70% охвата вакцинацией к осени.

По словам Затлерса, тревожным обстоятельством была нерешительность правительства, испытывающего чрезмерный пиетет к демократии и забывающего о том, что вирусу демократия безразлична. По этой причине важные решения откладываются на месяц, а то и на два.

Было неправильно недооценивать роль семейных врачей в процессе вакцинации в самом начале процесса. "Работа семейного врача с пациентами, когда врач звонит и приглашает, а позже спрашивает о состоянии, действует намного лучше, чем распространение слухов", - сказал Затлерс.

Он согласен с тем, что трудно найти баланс между правами и интересами вакцинированных и невакцинированных людей, но в общих интересах общества ограничения должны быть намного строже для всех жителей страны.

Плохо и то, что эксперты перестали сотрудничать с правительством, потому что их не слушали. "Разве какой-нибудь эпидемиолог сказал что-нибудь глупое во время пандемии? Ни разу! Это та часть общества, которая видит ситуацию и принимает на себя всю тяжесть. Серьезность пандемии берут на себя врачи, а не политики", - подчеркнул Затлерс.

Экс-президент считает, что латвийские политики не чувствуют закономерностей и не понимают, что люди ждут жестких решений, а борьба за избрание в 14-й Сейм будет проходить иначе летом, когда, возможно, удастся справиться с коронавирусным кризисом.

Оценивая частое заблуждение о том, что в Швеции нет ограничений, а в Латвии мы должны жить в условиях строгих ограничений и обязательств, Затлерс заявил, что важно понимать различия в обществах, ценностях и поведении людей в Латвии и Швеции.

"Если сравнивать со Швецией, то люди прислушиваются к рекомендациям и следуют им, кнут там не нужен. А у нас люди не прислушиваются к рекомендациям и никто не двинется с места, пока не будет кнута",

- заключил бывший президент. Ограничения и обязанности, хотя и вызывают гнев, но принуждают людей делать прививку.

По мнению Затлерса, решение правительства допускать людей в торговые центры только с сертификатом о вакцинации не даст быстрого положительного результата, потому что не все поставщики услуг вакцинированы.

"Ограничения должны были быть намного строже. Хотя мне не нравится, что преимущества вакцинированных ограничены, мы должны понимать общее благо. Невозможно вакцинировать всех сотрудников за несколько недель. Если вакцинированы 100% сотрудников, это безопасно, но если нет, то нет никакой гарантии не заболеть. У нас еще есть стоматологи и косметологи, которые работают без сертификата", - сказал Затлерс.

По словам политика, эффективным решением было бы участие каждого члена общества в контроле за соблюдением ограничений, например, делая замечания тем, кто не пользуется масками.

Ему известно, что некоторые заведения общепита тоже не требуют сертификатов, потому что им важно не потерять клиентов, и люди должны реагировать на такие ситуации.