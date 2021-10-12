Прогноз Перевощикова: от 1900 до 3500 новых случаев Covid-19 ежедневно к концу октября

По его словам, сейчас известно, что число новых случаев Covid-19 удваивается каждые 12 дней, а госпитализированных - каждые 18 дней. Таким образом, можно сделать прогноз, что 22 октябре в среднем в день будет выявляться по 2700 новых случаев Covid-19.

"Если данная тенденция сохранится, то 22 октября будет сообщаться в среднем о плюс минус 2700 случаях, что является огромным количеством, принимая во внимание, что в среднем 11% подлежат госпитализации", - пояснил эпидемиолог.

Таким образом, к 31 октября, согласно прогнозам SPKC, число госпитализированных пациентов будет между 1100 и 1600.

Напомним, в четверг на пресс-конференции Перевощиков сделал прогноз, что к концу октября Covid-19 ежедневно будут заболевать примерно 3400 человек, а в больницах помощь потребуется от 130 до 230 людям.

За прошлую неделю количество выявленных случаев Covid-19 в Латвии выросло на 40,5%. Продолжает расти и число госпитализированных - оно выросло на 36,1%. 10,6% госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии.