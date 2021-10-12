Вт, 12.10.2021
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Прогноз Перевощикова: от 1900 до 3500 новых случаев Covid-19 ежедневно к концу октября

Юрий Перевощиков ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В конце октября каждый день может выявляться от 1900 до 3500 новых случаев Covid-19, а количество госпитализированных 28 октября может достичь 1400 человек, заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, сообщает агентство LETA.

По его словам, сейчас известно, что число новых случаев Covid-19 удваивается каждые 12 дней, а госпитализированных - каждые 18 дней. Таким образом, можно сделать прогноз, что 22 октябре в среднем в день будет выявляться по 2700 новых случаев Covid-19.

"Если данная тенденция сохранится, то 22 октября будет сообщаться в среднем о плюс минус 2700 случаях, что является огромным количеством, принимая во внимание, что в среднем 11% подлежат госпитализации", - пояснил эпидемиолог.

Таким образом, к 31 октября, согласно прогнозам SPKC, число госпитализированных пациентов будет между 1100 и 1600.

Напомним, в четверг на пресс-конференции Перевощиков сделал прогноз, что к концу октября Covid-19 ежедневно будут заболевать примерно 3400 человек, а в больницах помощь потребуется от 130 до 230 людям.

За прошлую неделю количество выявленных случаев Covid-19 в Латвии выросло на 40,5%. Продолжает расти и число госпитализированных - оно выросло на 36,1%. 10,6% госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии.

На прошлой неделе в среднем в день выявляли 1376 новых случаев.


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