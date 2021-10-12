Как Элджей и Настя Ивлеева поделили имущество после развода?
12 октября СМИ стало известно, как блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей разделили имущество после развода. Об этом пишет StarHit.ru.
12 октября СМИ стало известно, как блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей разделили имущество после развода. Об этом пишет StarHit.ru.
Известно, что Насте Ивлеевой достался загородный дом в Подмосковье, земельный участок с гаражом, а также несколько элитных иномарок.
Стоимость особняка колеблется от 25 до 45 миллионов рублей (от 300 до 540 тысяч евро). В нем 2 этажа, площадь - 364 квадратных метра, имеется гараж. Блогеру отходят четыре гектара земли и пять элитных автомобилей. Журналисты оценивают имущество в 150 миллионов рублей (1,8 миллиона евро).
Сообщается, что после развода Элджей взял себе внедорожник Hammer и спортивный автомобиль BMW. Недвижимости за рэпером не числится.
В нескольких интервью после развода Настя отмечала, что они продолжают общаться и она считает Элджея родным человеком.