Звезда TikTok рассказала, что разрешила мужу спать с ее мамой и сестрой

Пользовательница TikTok Мэди Брукс (Madi Brooks) рассказала своим 93 000 подписчиков об этих непростых отношениях. Звезда соцсети и ее мама находятся в так называемых свободных отношениях.

Девушка пояснила на видео: "Я и моя мама - свингеры*, и это замечательно. Знаете почему? Потому что, когда я не в настроении, то просто отпускаю мужа к ней". По ее словам, с тещей он спит примерно 2 раза в неделю.

Кроме того, Мэди добавила, что иногда к ним присоединяется и ее сестра.

"Знаете, что я делаю, чтобы муж был счастлив? Позволяю ему развлекаться с моей сестренкой", - говорит девушка.

Видео: Мэди рассказывает о своих отношениях