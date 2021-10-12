Звезда TikTok рассказала, что разрешила мужу спать с ее мамой и сестрой

Пользовательница TikTok Мэди Брукс (Madi Brooks) рассказала своим 93 000 подписчиков об этих непростых отношениях. Звезда соцсети и ее мама находятся в так называемых свободных отношениях.
Девушка пояснила на видео: "Я и моя мама - свингеры*, и это замечательно. Знаете почему? Потому что, когда я не в настроении, то просто отпускаю мужа к ней". По ее словам, с тещей он спит примерно 2 раза в неделю.
Кроме того, Мэди добавила, что иногда к ним присоединяется и ее сестра.
Видео: Мэди рассказывает о своих отношениях
*Свингер (от англ. swinge) - человек, у которого несколько половых партнеров. Такой тип отношений, например, в Великобритании становится все популярнее. Согласно опросам, за последние 10 лет количество согласных на такие отношения увеличилось там на 50%. Около 1,5 млн британцев регулярно "обмениваются" своими партнерами.