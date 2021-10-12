Вт, 12.10.2021
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Звезда TikTok рассказала, что разрешила мужу спать с ее мамой и сестрой

ФОТО: madibrooks567/TikTok/Ekrānuzņēmums no video

Американка Мэди Брукс раскрыла в TikTok рецепт своего счастливого брака - она делит своего партнера с матерью и сестрой. Опубликованное видео вызвало широкий резонанс в Сети, пишет 15min.lt.

Пользовательница TikTok Мэди Брукс (Madi Brooks) рассказала своим 93 000 подписчиков об этих непростых отношениях. Звезда соцсети и ее мама находятся в так называемых свободных отношениях. 

Девушка пояснила на видео: "Я и моя мама - свингеры*, и это замечательно. Знаете почему? Потому что, когда я не в настроении, то просто отпускаю мужа к ней". По ее словам, с тещей он спит примерно 2 раза в неделю. 

Кроме того, Мэди добавила, что иногда к ним присоединяется и ее сестра.

"Знаете, что я делаю, чтобы муж был счастлив? Позволяю ему развлекаться с моей сестренкой", - говорит девушка. 

Видео: Мэди рассказывает о своих отношениях

@madibrooks567

Yep don’t judge ##fypシ ##swingtok ##viral

♬ original sound - madi

*Свингер (от англ. swinge) - человек, у которого несколько половых партнеров. Такой тип отношений, например, в Великобритании становится все популярнее. Согласно опросам, за последние 10 лет количество согласных на такие отношения увеличилось там на 50%. Около 1,5 млн британцев регулярно "обмениваются" своими партнерами.

@madibrooks567

Don’t be mad it’s our lives ##fypシ ##4u ##viral

♬ original sound - madi

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