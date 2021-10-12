KNAB расследует смену власти в Добеле: в уголовном процессе фигурирует депутат Сейма Валайнис

В заявлении KNAB для прессы сообщается, что бюро, отреагировав на заявление некоего лица, 17 сентября возбудило уголовный процесс о возможном взяточничестве в группе лиц по предварительному сговору.

В ходе процесса проверяется, не был ли председатель Добельской краевой думы смещен в результате коррупционных действий, то есть не был ли решающий голос депутата куплен обещанием должности.

KNAB обращает внимание, что коррупция может проявляться по-разному, в том числе покупкой решающего голоса депутата обещанием ему конкретной должности в обмен на желаемый голос. В судебной практике уже было подобное дело о выборах мэра Юрмалы.

В уголовном процессе к двум лицам применен статут лица, против которого начат уголовный процесс. Одним из них является депутат Сейма Ральф Немиро ("Независимые"). На прошлой неделе Латвийское телевидение сообщило, что второй фигурирующий в процессе - депутат ZZS, а теперь агентству LETA стало известно, что речь идет о Валайнисе.

Портал Pietiek.com ранее сообщил, что процесс начат о "довольно обычном случае политического торга". Речь идет о том, что за помощь в смене власти в Добельском крае депутату Добельской думы Марису Фелдманису (KPV LV) была обещана должность вице-мэра. В разговоре в помещении фракции ZZS участвовали представители этой партии Улдис Аугулис и Валайнис, а также Фелдманис и Немиро.

Новый председатель краевой думы Ивар Горскис подтвердил, что сотрудники KNAB разговаривали с ним, но не стал более подробно комментировать ситуацию.