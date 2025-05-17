Рубио: страны НАТО согласились существенно увеличить расходы на оборону

Сейчас поставленную НАТО задачу по расходам на оборону - два процента от ВВП - выполнили 22 из 32 государств-членов альянса. Ранее Вашингтон неоднократно призывал союзников устранить так называемые "слабые звенья" в обороноспособности альянса.

"К саммиту, который пройдет через шесть недель в Гааге, все страны НАТО достигнут или даже превысят уровень в два процента. Однако важнее то, что многие уже находятся на уровне выше четырех процентов и все без исключения согласились к следующему десятилетию выйти на показатель в пять процентов", - подчеркнул Рубио.

Президент США Доналд Трамп во время своего первого президентского срока сократил расходы США на содержание НАТО и неоднократно заявлял, что Америка платит за оборону альянса больше, чем должна была бы.

На этой неделе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин поддерживает требование Трампа о повышении расходов стран НАТО на оборону до пяти процентов от ВВП. Впрочем, эти слова скептически прокомментировал министр обороны Германии Борис Писториус.

В январе Германия сообщила, что достигнет поставленной НАТО цели в два процента от ВВП в 2024 году.

Ближайший саммит НАТО состоится 24 и 25 июня 2025 года в Нидерландах.