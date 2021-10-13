57-летнего эстонца обвиняют в надругательстве над детьми: жертвам от двух до семи лет

По словам окружного прокурора Леэлет Кивиоя, руководившей уголовным производством, в ходе расследования выявили четырех жертв в возрасте от двух до семи лет "для поиска жертв Андрес использовал близкие и семейные отношения, но также и круг знакомств.

На протяжении длительного периода он выстраивал доверительные отношения с детьми из неблагополучных в социально-экономическом плане и проблемных семей, что позволяло ему проводить время с ними без присмотра других взрослых.

Согласно обвинению, в течение многих лет мужчина подвергал нескольких потерпевших сексуальному надругательству на своем рабочем месте и у себя дома, а также по местожительству детей. В ходе следствия были выявлены двое потерпевших, интимных мест которых Андрес касался, в разное время работая в разных детских садах".

По словам Кивиоя, из материалов уголовного дела следует, что

обвиняемый действовал десятилетиями

и имел хорошо развитую модель поведения для поиска потерпевших и укрепления доверия в отношениях с ними. "В его дом в течение многих лет ходили и несовершеннолетние мальчики, но преступления, совершенные в отношении нескольких потерпевших, устарели согласно нынешнему Пенитенциарному кодексу", - сказала прокурор.

Начало дела

Полиция и прокуратура Эстонии начали уголовное производство после обращения бдительного прохожего. "Благодарим этого человека, который в итоге решил поделиться с полицией своими подозрениями", - добавила Кивиоя.

Ежегодно в полицию поступает информация примерно о пятистах случаев сексуального насилия над детьми, но это может быть лишь десятая часть таких преступлений. "Сексуальное надругательство над детьми - тот вид преступления, который тщательно скрывается. Зачастую об этих преступлениях становится известно лишь годы спустя, так как дети не могут сразу понять, что с ними обошлись ненадлежащим образом. К сожалению, это неизбежная часть их жизни. Очень важно, чтобы информация - в том числе и о давних событиях - дошла до полиции. Это может помочь нынешним жертвам и избежать появления новых потерпевших", - сказал ведущий следователь группы по защите детей и борьбе с сексуальными преступлениями Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.