"В Риге инертный рынок труда": мнение ИТ-бизнесмена

Одна из больших сложностей Риги [заключается] в очень вялом и маленьком рынке труда. Здесь одинаково сложно найти подходящую оплачиваемую работу и нужного тебе специалиста даже безотносительно того, сколько ты ему хочешь предложить. Коллеги, которые здесь расширяют команду, с этим сталкивались.

Огромная разница в этом по сравнению с Минском! В Минске не просто больше людей, а гораздо живее рынок труда. В ИТ-сфере никто не держится за свое место, потому что индустрия активно развивалась последние годы и любой человек, работающий в ИТ-компании, знает, что, если он захочет, новую работу он найдет очень быстро — за те же деньги или даже еще лучшие. И для компаний это хорошо: когда ты приезжаешь и понимаешь, что можешь быстро собрать команду.

Простой пример. Если стартапу, получившему инвестиции, нужно собрать команду в одной локации — до пандемии все предпочитали работать на месте и не искать удаленных сотрудников, — в Минске собрать команду из 15-20 классных специалистов можно было за полтора-два, в крайнем случае за три месяца. В Вильнюсе на это ушло бы, наверное, 3-5 месяцев, может быть, до полугода. В Риге, мне кажется, при прочих равных на это понадобилось бы 9-12 месяцев.