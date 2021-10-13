"Острых" примут без теста: как Институт стоматологии работает в ЧС

Пациенты, пришедшие на плановый визит, который требует общего наркоза или седации, обязаны предъявить сертификат о вакцинации или тест, сделанный в течение последних 72 часов. Это касается в том числе и детей любого возраста.

"В данный момент неотложную помощь могут получить все пациенты", — подтвердила Иева Лиелмане, специалист по связям с общественностью Стоматологического института Рижского университета им. П. Страдиня.

Острых пациентов примут без теста в этот же день или на следующий: правда, необходимо предварительно записаться на конкретное время. Это важно, чтобы избежать скопления людей.

Плановые визиты, не предполагающие общего наркоза или седации, проходят без изменений, т. е. поставить обычную пломбу с обезболиванием можно без теста на Covid.

Отметим, что сегодня Кабинет министров внес уточнения в поправки к Правилам о мерах эпидемиологической безопасности — в частности, "уточняются" принципы оказания медицинских услуг. Однако "уточнения" не очень помогают понять, в каких случаях невакцинированным пациентам все-таки обязательно предъявлять тест, а в каких нет. Так, в пресс-релизе Министерства здравоохранения говорится: "Тестирование необходимо проводить, если это предусмотрено в алгоритме, установленном Центром профилактики и контроля заболеваний".