Разобрались: к врачу все-таки можно попасть и без ковид-сертификата

Шнейдерс пояснил, что в нынешней редакции правила Кабинета министров №662 были технические неточности.

"Сертификат для посещения врача или любого другого специалиста сферы здравоохранения не необходим", - указал Шнейдерс.

По его словам, идея правил - улучшить всеобщую эпидемиологическую безопасность именно в учреждениях здравоохранения, принимая во внимания объемы распространения инфекции в данный момент.

"Здесь нужно принять во внимание, что сейчас предварительное тестирование происходит только согласно установленному SPKC алгоритму, в частности, если человеку необходима услуга врача, но у него есть симптомы заболевания Covid-19, ему сначала нужно обращаться к семейному врачу по телефону, чтобы выяснить, как действовать дальше",

- отметил Шнейдерс.

Он отметил, что, возможно, будет разработан алгоритм, чтобы можно было проводить в учреждениях здравоохранения так называемое "быстрое тестирование", однако сейчас нет ничего конкретного по поводу данной идеи пока не принято.

"Возможно, в будущем люди смогут пройти быстрый антигенный тест, явившись в медучреждения, однако сейчас это только идея", - сказал Шнейдерс.