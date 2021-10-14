"А вот ей столько лет, а ему!": Варнава об отношениях с Молочниковым и критике из-за разницы в возрасте

Екатерина Варнава уже больше года встречается с Молочниковым. За это время пара неоднократно сталкивалась с критикой из-за разницы в возрасте.

Актриса старше Александра на восемь лет.

"Когда тебе десять тысяч раз говорят: "Она в 36 лет, или 40, или 45 вышла в таком платье. А вот ей столько лет, а ему! Они встречаются…" Я выкладываю фотографию с Сашей, и все пишут: "Красивый сын". Я даже к зеркалу подхожу и думаю: "Ну прям сын? Ну, может быть, хотя бы младший брат?" - сказала Варнава.

Кроме того, Варнава рассказала, что готова создать семью с Александром.

"На сегодняшний день я представляю, что моя семья будет с этим человеком. Что у нас будет, дай Бог, ребенок и собака. Мы будем прогуливаться большой дружной семьей. Мне нравятся эти мысли. Они меня вдохновляют. Мы говорим об этом. Да, он это разделяет",- поделилась она.

Ранее режиссер, сценарист и актер Александр Молочников стал гостем шоу "Осторожно, Собчак!". Он признался, что таких чувств, как к Екатерине, у него еще не было. Он рассказал о первой встрече с телеведущей.