"Столько обиды и боли": Екатерина Варнава рассказала, почему закрыли Comedy Woman

Юмористическая передача выходила на телеканале ТНТ с ноября 2008 года по декабрь 2019 года, и для многих фанатов новость о закрытии шоу стала неожиданностью.

"Последние съемки были сложными. Могло показаться, что мы выдохлись и что все это уже не так работает, как раньше. Наступил декабрь, мы понимаем, что отдохнем, переосмыслим все и опять войдем в рабочий процесс. Нас собрали на разговор с продюсерами и сказали, что с этого момента Comedy Woman прекращает свое существование", - рассказала звезда.

Руководство заявило, что шоу теряет форму, актуальность и скорость: "Мы вас не хотим губить как творческие единицы, на сегодняшний день шоу исписалось, изыгралось, исснималось".

Екатерина отметила, что звездам программы казалось, что они просто сделали перерыв.

"Но нет. Мы до сих пор поднимаем эту тему. Возможно, будут перемены. Мы скучаем по этому", - призналась Варнава.

Она также отметила, что после закрытия передачи продолжались гастроли, расписанные на полгода вперед: "Все равно в Comedy Woman. И случился карантин. Мало того что закрыли, еще и дома посадили… Все закончилось! Вот так.

Какая-то недосказанность, недолайканность, недолюбленность. Столько какой-то обиды и боли появилось вдруг. Это же такое родное. И ты столько лет этим жил. И вот так просто все заканчивается?".

Катерина Гордеева поинтересовалась, простила ли Варнава организаторов проекта, на что та ответила: "Тут не за что прощать. Нас никого не бросили. Нас не собрали в одной кучке и не сказали: "Ребята, мы за год сделаем вас знаменитыми, но вы подпишете контракт на 15 лет и будете бесконечно на нас работать". Не было такого. Мы уже все стали партнерами, друзьями, коллегами. Уже другие отношения, а это еще больнее".