В Иманте в разгар рабочего дня на стоянке ограбили двух подростков

В пятницу в 14:00 Марцис пошел с другом в торговый центр Damme в Иманте. Парни хотели купить чего-нибудь в магазине, но до него так и не дошли. Приближаясь к автостоянке, Марцис заметил нетипичную активность, из-за которой планы пришлось поменять. Происходило ограбление.

Пострадавшие захотели поделиться произошедшим и рассказали о пережитом от начала и до конца.

"Им сказали, что нужно отдать кошелек, в которым были 500 евро. Довольно большие деньги. Еще они успели позвонить в полицию", - рассказал Марцис.

Как пострадавшим, так и Марцису показался странным факт, что грабители вообще не пытались скрыться с места преступления.

"Они ограбили подростков и задержались здесь еще на каких 10-15 минут, - указал Марцис. - Потом двое грабителей убежали".

В полиции факт ограбления подтвердили, но более подробные детали не предоставили.

В связи с этим происшествием были задержаны два человека, к которым в воскресенье, 10 сентября, была применена мера пресечения в виде ареста. Начат уголовный процесс.