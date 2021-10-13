Правительство внесло поправки в ограничения из-за Covid-19

Чтобы устранить разные возможности интерпретаций постановления, были исправлены неточности в требованиях к эпидемиологическим мерам безопасности для вакцинации сотрудников против Covid-19, доступа к услугам для невакцинированных, организации торговых и культурных мероприятий.

Лица, не имеющие сертификата Covid-19, могут получать очно, например, паспортные и банковские услуги, а также услуги по пошиву обуви и ремонту, если они не могут быть предоставлены удаленно или если предоставление услуги удаленно представляет риск для основных прав человека.

В тех местах оказания услуг, где площадь помещения, доступного одному посетителю, составляет менее 15 квадратных метров, только один посетитель сможет получить услуги и одновременно находиться в помещении.

В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки, оптика, магазины кормов для животных, прессы, магазины гигиенических товаров и телекоммуникаций. Также будут доступны поставщики услуг, такие как мастер обуви или химчистка, банки, общепит с едой на вынос и торговые точки и места различных услуг с отдельным входом и без выхода в торговый центр.

В торговых центрах поток посетителей нужно будет разделить на безопасные и небезопасные зоны. Только лица с действующим сертификатом Covid-19 из небезопасной зоны могут входить в безопасную зону и возвращаться, в то время как все лица, включая непривитых, могут находиться только в небезопасной зоне торгового центра.

Управляющий торгового центра будет нести ответственность за предоставление посетителям информации о режиме безопасности в определенной зоне и организацию контроля между этими зонами.

Ограничения также будут контролировать сотрудники Государственной службы качества образования.

В уточнениях оговаривается, что культурные мероприятия могут проводиться до 18 октября текущего года в режиме мер эпидемиологической безопасности, который действовал до введения режима чрезвычайной ситуации. Таким образом, постановление предусматривает, что культурные мероприятия и торговые выставки, включая конференции, спортивные мероприятия и соревнования, проводимые в эпидемиологически безопасной среде, объявленные до 8 октября этого года, не подпадают под требование об ограничении количества людей, присутствующих во время мероприятия. С 18 октября ограниченное количество посетителей сможет посещать культурные мероприятия, а также эти мероприятия смогут проходить с 6 утра до 9 вечера.

Хотя во вторник, 12 октября, правительство еще не приняло решения о возможности изменения требований к эпидемиологической безопасности в СМИ, ответственные министерства подготовили предложение, которое предусматривает, что ведущие телепередач и радиопрограмм могут не носить маски.

В то же время может быть оговорено, что в передаче смогут участвовать до 30 человек, которые должны иметь сертификат Covid-19.

Предложение предусматривает, что участникам нужно будет носить маски и на одного человека нужно выделить не менее десяти квадратных метров пространства. По возможности между участниками передачи должно быть обеспечено расстояние в два метра.

Текущая формулировка предусматривает, что с 13 октября этого года сотрудники, которым для выполнения своих обязанностей требуется сертификат Covid-19, могут работать до 19 октября этого года - с сертификатом тестирования Covid-19 или отрицательным тестом на антиген SARS CoV-2, который сделан не позднее 72 часов. Изменения предусматривают, что тест на антиген SARS-CoV-2 также может быть тестом на антиген, проводимым работодателем.

В уточнениях приказа указано, что если работодатель сообщил работнику о сертификате Covid-19, который необходим для выполнения трудовых обязанностей, работник будет обязан начать вакцинацию не позднее чем в течение десяти дней с момента получения указанной информации. До сих пор регулирование предусматривало семь дней.