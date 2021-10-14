Президент Левитс: Права человека выходят за рамки их правового измерения

Представители Канцелярии президента сообщили LETA, что Левитс во время встречи с представителями Института обсуждал вопросы прав человека. Институт проводит исследования в области прав человека и реализует программы в 40 странах мира.

В беседе с руководством института вопросы прав человека обсуждались с разных точек зрения, включая экономику, цифровизацию и контекст пандемии Covid-19. Президент подчеркнул, что права человека выходят за рамки их правового измерения.

Президент подчеркнул, что основные права человека универсальны, в то время как некоторые права человека тесно связаны с культурой и традициями соответствующего общества. Собеседники обсудили опыт оказания поддержки в области прав человека в различных странах мира, особенно в Восточном партнерстве Европейского союза (ЕС).

Обсуждались также проблемы в области прав человека и перспективы развития. Участники беседы сошлись во мнении, что в обществе усиливается поляризация, чему особенно способствует влияние социальных сетей.