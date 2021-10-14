Онлайн ⟩ Riga Fashion Week 2021: 4-й день

Портал TVNET сегодня, 15 октября, с 18:00 предлагает посмотреть прямую трансляцию с Riga Fashion Week.

Программа: 18:00 Natālija Jansone (Латвия), зал RFW - ATTA CENTRE, ул. Краста, 60 19:00 Selina Keer (Латвия), зал RFW - ATTA CENTRE, ул. Краста, 60 20:00 Amoralle (Латвия), зал RFW - ATTA CENTRE, ул. Краста, 60 22:00 Volga Vintage (Латвия), зал RFW - ATTA CENTRE, ул. Краста, 60

В этом сезоне на главном подиуме RFW свои коллекции покажут Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo.

Приглашенный гость грядущей модной сессии - эстонская марка Diana Arno. Детская мода будет представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse.

Отдельного внимания заслуживают тематические презентации в первые дни RFW брендов-дебютантов Saint Key и Gummo, а также сотрудничество четырех латвийских марок текстиля и аксессуаров - Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože. В свою очередь открытие Недели моды ознаменовалось 16-й церемонией вручения Национальной премии в области моды и стиля за 2020 год.

Впервые за всю историю Рижской недели моды новые коллекции смогут оценить зрители со всего мира. Прямые трансляции с показов будут доступны на порталах tvnet.lv, spice.lv и на официальных страницах RFW в социальных сетях. Ведущая трансляции - знаменитая и стильная телеведущая Грета Пейде.