Эстонские политики: помимо того, что русские не владеют языком, они еще и не умеют читать

Ээрик-Нийлес Кросс. ФОТО: Erik Prozes

"Какого черта? С каких это пор в таллиннских кинотеатрах идут англоязычные фильмы с русской озвучкой? А субтитры на эстонском языке. Возможно, я старомоден, но это совершенно недопустимо", - выразил недовольство политик.

"Давно доказано, что безъязыки те народы, в культурном пространстве которых используется дубляж таким образом, чтобы не было слышно оригинала. Хороший пример - Россия, как и Германия и Франция. Северные страны, Финляндия, как мы помним по финскому телевидению, а также Эстония всегда были странами с субтитрами", - отметил он.

"Однако тот факт, что мы в Эстонской Республике в 2021 году начали вводить русскоязычную озвучку в публичных кинотеатрах, очень расстраивает", - констатировал Нийлес-Кросс и отметил, что если здесь нет нарушения Закона о языке, то закон необходимо немедленно исправить и пристыдить владельцев кинотеатров.

Лаури Вахтре. ФОТО: Andres Haabu

Под этим постом отметились и другие эстонские политики. Так, например, политик из "Отечества" Лаури Вахтре заметил: "Очевидно, распространители фильмов предполагают, что, помимо того, что русские не владеют языком, они еще и не умеют читать".

Реформист Юрген Лиги, в свою очередь, прокомментировал Вахтре: "Они и не умеют. Субтитры. Проверено. Но это не оправдывает такой путаницы с языком".

В какой-то момент дискуссия стала неудобна Кроссу, и он счел за лучшее закрыть вызвавший ее пост.