Министерство предупреждает школьников: на каникулах стоит воздерживаться от многого

Что знать?

Осенние каникулы, которые в этом году продлятся с 18 по 22 октября, это время, которое многие семьи используют для отдыха и совместных путешествий не только по Латвии, но и за границу. Если выезд за границу уже запланирован, необходимо заранее ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения, напоминают в IZM.

При возвращении из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения превышает 75 случаев, перед въездом в Латвию необходимо обязательно пройти тест на Covid-19, а также, независимо от результата теста, соблюдать в течение десяти дней режим самоизоляции. Период самоизоляции может быть сокращен, если тест повторно сдается на седьмой день после приезда из страны высокого риска и дает отрицательный результат, который должен быть зафиксирован сертификатом о тестировании. Тест перед въездом могут не сдавать и самоизоляцию не соблюдать лица, имеющие действующий сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Дети в возрасте до 12 лет могут не соблюдать самоизоляцию, если путешествовали со взрослыми, которые освобождены от самоизоляции. Однако даже в таких случаях в течение 10 дней после приезда из страны повышенного риска дети должны воздерживаться от тесных контактов с людьми за пределами своего места жительства, им также следует избегать поездок в общественном транспорте.

Более подробная информация о правилах для путешественников, возвращающихся из-за границы, а также список показателей заболеваемости разных стран доступны на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.