Инфицированные школьники попадают в статистику только после повторного теста

Пост на Facebook, которым поделились в течение суток полторы тысячи человек, гласит:

"Приложу видео, в котором фактически фальсифицируются результаты школьного тестирования - все палочки из детских ртов после взятия теста складываются в одну колбу. ВСЕ В ОДНУ?! Если один из них позитивен, то ПОЗИТИВЕН весь класс! ОЧЕРЕДНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ!!".

К записи добавлено информативное видео научного института Bior о том, как проводится плановое тестирование в учебных заведениях. На нем видно, как школьникам выдают палочки для тестирования, как те держат их во рту, чтобы собрать образцы слюны, и как потом палочки помещаются вместе в одну пробирку.

Лаборатории действительно проверяют полученные таким способом образцы вместе - как один тест, поясняет представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

Вот только это не значит, что после позитивного результата все школьники класса включаются в статистику инфицированных.

Если проведенный коллективно тест дает положительный результат, каждый ребенок в течение 48 часов делает индивидуальный тест. "Тогда видно, у кого положительный результат. Только после этого уникальный положительный результат попадает в общую ежедневную статистику и определяются контактные персоны", - поясняет Арая.

То есть обвинения в том, что сложенные вместе палочки и общий тест для одноклассников приводят к необоснованно увеличенной статистике инфицированных, безосновательны.

После планового тестирования в классе все семьи получают информацию о результате. На Facebook можно прочесть и обвинения в том, что не всегда возможно сдать повторный тест вовремя, например, из-за очереди. Представитель Bior Илзе Диманте поясняет, что после получения положительного результата тестирования класса дети могут сделать индивидуальный тест без записи и очереди в любом центре тестирования Bior.

E. Gulbja laboratorija, в свою очередь, всем детям из класса с положительным результатом общего теста вместе с указанием сделать индивидуальный тест в любом приемном пункте лаборатории присылает PIN-код. Его можно использовать для сдачи образца в автоматизированном бесконтактном пункте приема. E.Gulbja laboratorija также разместила информативный материал о тестировании и получении результатов на своей странице.

Представитель SPKC Арая признает, что на практике, особенно в отдаленных местах, могут быть случаи, когда тест невозможно сделать в положенное время. На это влияет сотрудничество школы и конкретных лабораторий. "Есть отдельные места и школы, которые договорились с лабораторией о проведении тестирования в школе. Ведь ребенку проще прийти в школу, чем ехать 40-50 километров в лабораторию, чтобы сдать анализ", - говорит Арая.

На данный момент плановое тестирование в школах опять происходит раз в неделю, подтвердила представитель Bior Диманте.