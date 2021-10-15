Медик о сопротивлении вакцинации: нельзя разговаривать с людьми как с дураками

На ситуацию влияет множество факторов

Кисткин считает, что проблема не в правительственных мерах. "Надо учитывать не только социальные, но и экономические вопросы. Равновесие между одним и вторым очень шаткое. Я уверен, что проблема такой низкой скорости вакцинации связана не только с выбором правительственных мер".

Медик заявил, что есть масса важных факторов, влияющих на ситуацию: "Гетерогенность нашей среды, где есть много разных мнений - это первое. Второе - это то, что мы все-таки живем в демократической стране. Мы здесь видим все минусы демократического устройства. В случае тоталитарной страны очень быстро бы провакцинировались". Святослав также считает, что на ситуацию влияют латвийские СМИ, так как среди них есть и проправительственные, и диссидентские.

Места в больницах заполнятся к середине ноября

Кисткину трудно дать прогноз по поводу заполняемости латвийских больниц. На данный момент заполняемость стационаров и количество новых пациентов, по его мнению, позволит продолжать принимать новых больных до середины ноября. "Более вероятно, что будут приниматься жесткие меры. Жесткие меры должны приниматься. С точки зрения врачей, это будет абсолютно верное решение", - поясняет медик.

Для успешной вакцинации общества необходим диалог

Другая проблема, по мнению ученого, - отсутствие диалога между медиками и противниками вакцинации. "Мы как врачи не научились выстраивать диалог с обществом. Не только врачи, но и СМИ, которые с издевкой относятся к ковид-диссидентам, или антипрививочникам. Нужны люди, которые позволят создать буферную зону между сторонниками вакцинации и противниками. Пока мы не слышим обе стороны и существует монолог одной стороны, никто не будет прислушиваться к мнениям", - говорит Кисткин.

Он признает, что большая часть новых пациентов с Covid-19 - невакцинированные. Значительная проблема возникает при попытке объяснить больным пользу вакцины. По его мнению, нельзя занимать позицию превосходства по отношению к противникам вакцинации.

"Мы говорим с человеком как с ребенком. Если сейчас кому-то сказать, что ты должен вакцинироваться и вообще ты - дурак, тебе надо вакцинироваться, я бы, не зная вообще, что такое вакцина, я бы это не делал, потому что я не понимаю, почему ко мне такое отношение", - пояснил Кисткин.

Правильная подача информации

Кисткин считает, что низкая эффективность мер по призыву жителей к вакцинации имеет свои причины в подаче информации о заболевании. Во-первых, слишком сухие данные, на которых основана подача информации, как будто не имеют отношения к человеку лично и могут быть ему непонятны. Во-вторых, эти данные могут подаваться вкупе с циничным отношением или обвинением людей, что вызывает эмоциональную реакцию. В-третьих, никто не выслушивает вторую сторону, противников вакцинации, и не пытается выяснить, что нужно им.

Святослав призывает услышать вторую сторону общества. "Это очень тяжело, но это надо делать", - говорит он. Он признает, что врачам, которые "играют по правилам", сложно бороться с антипрививочниками, которым не нужно основываться на фактах и науке. Однако он продолжает призывать к жестким мерам, которые позволят остановить распространение вируса, в том числе искать пути к диалогу в обществе.

Нужно продолжать информировать общество

Кисткин говорит, что зачастую боязнь вакцинации связана с описанными и известными в обществе побочными эффектами. "Вопрос заключается в статистике этих случаев. Надо учитывать, что у нас есть специалисты, которые должны осмотреть человека и решить, нужно ли ему вакцинироваться", - отмечает ученый.

"Надо понимать, что болезнь страшна для того, кто не вакцинирован. Как вакцинированный я могу носить в себе этот вирус и могу его передать. Это самый страшный момент. Поэтому ограничения сегодня должны быть достаточно жесткими, чтобы обезопасить невакцинированных", - подчеркнул врач.