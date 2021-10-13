Ср, 13.10.2021
Принятые сейчас Кабинетом министров правила серьезно противоречат Закону о труде и Закону о защите труда Эгил Балдзенс, председатель LBAS
Эгил Балдзенс, председатель LBAS

Кто вам платит? ⟩ Решения разозлили всех? Обсуждаем меры против Covid-19

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на пятницу Совет по кризисному управлению концептуально решил о введении в Латвии ЧС. Из самых видимых изменений - зоны в торговых центрах и вход в непродуктовые магазины только по ковид-сертификатам. Задействовало государство и рычаги, направленные на стимуляцию вакцинации "по работе" и для получения пособий и льгот. Сначала академики обругали правительство за то, что их не слушали, а потом и врачи публично раскритиковали Кабмин за недейственные решения. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем сложившуюся ситуацию.

Гости эфира:

  • Святослав Кисткин - ученый, специалист по биотехнологиям, сотрудник больницы им. Страдиня;
  • Ивета Приедите - руководитель ТЦ Galerija Centrs.

Темы эфира:

  • Введенные меры по ограничению Covid-19 - основная критика со стороны врачей и бизнеса;
  • Будни в больницах, не только в ковидных отделениях, - алгоритм действий и готовность к ухудшению ситуации. Кто остался "за бортом" системы здравоохранения?
  • Неготовность "на местах" к реализации принятых правил - например, беременные не могут попасть на УЗИ без сертификата, а на тесты в ближайшее время - мест нет. 
  • Разделение на зоны в ТЦ - есть ли в этом смысл и какие будут последствия?
  • Обязательная вакцинация в публичном секторе и стимуляция в частном - работают ли правила Кабмина на практике?
  • "Люди сопротивляются вакцинироваться, у врачей опускаются руки лечить" - как услышать друг друга?

Начало в 18:00 здесь или на нашей страничке в Facebook. Высказывайте мнение, пишите комментарии, выводим их на экран!


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