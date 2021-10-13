Кто вам платит? ⟩ Решения разозлили всех? Обсуждаем меры против Covid-19

В ночь на пятницу Совет по кризисному управлению концептуально решил о введении в Латвии ЧС. Из самых видимых изменений - зоны в торговых центрах и вход в непродуктовые магазины только по ковид-сертификатам. Задействовало государство и рычаги, направленные на стимуляцию вакцинации "по работе" и для получения пособий и льгот. Сначала академики обругали правительство за то, что их не слушали, а потом и врачи публично раскритиковали Кабмин за недейственные решения. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем сложившуюся ситуацию.