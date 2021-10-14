Для вакцинации подростков против Covid-19 рекомендуют вакцину Pfizer/BioNTech

"IVP следил как за сообщениями из скандинавских стран, так и за данными из Канады и США, а также советом был заслушан отчет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о частотности заболевания миокардитом после вакцинации мРНК-вакцинами", - рассказала председатель IVP Даце Завадска.

Она пояснила, что зарегистрированная EMA вакцина против Covid-19 Spikevax производства Moderna демонстрирует более высокую иммуногенность или иммунный ответ, что в этой возрастной группе может быть связано с более высоким риском развития выявленного побочного эффекта мРНК-вакцин - миокардита и перикардита.

Как указывает IVP, это временная рекомендация, которая может быть изменена или уточнена по мере поступления новых и более обширных данных. В то же время на очередном заседании IVP планируется выработать рекомендации по выбору вакцины для детей и молодежи.