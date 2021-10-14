Чт, 14.10.2021
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Лиене Ципуле, глава NMPD

Для вакцинации подростков против Covid-19 рекомендуют вакцину Pfizer/BioNTech

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

На основании имеющейся в настоящее время информации и данных регистров здравоохранения разных стран Государственный совет по иммунизации (IVP) рекомендует для вакцинации детей и подростков против Covid-19 использовать вакцину Pfizer/BioNTech.

"IVP следил как за сообщениями из скандинавских стран, так и за данными из Канады и США, а также советом был заслушан отчет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о частотности заболевания миокардитом после вакцинации мРНК-вакцинами", - рассказала председатель IVP Даце Завадска.

Она пояснила, что зарегистрированная EMA вакцина против Covid-19 Spikevax производства Moderna демонстрирует более высокую иммуногенность или иммунный ответ, что в этой возрастной группе может быть связано с более высоким риском развития выявленного побочного эффекта мРНК-вакцин - миокардита и перикардита.

Как указывает IVP, это временная рекомендация, которая может быть изменена или уточнена по мере поступления новых и более обширных данных. В то же время на очередном заседании IVP планируется выработать рекомендации по выбору вакцины для детей и молодежи.

Как сообщалось ранее, в настоящее время для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет одобрены две вакцины - Moderna и Pfizer/BioNTech.


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