"Кажется, что ничего плохого со мной случиться не может": Собчак впервые после ДТП сделала видеообращение

Видео сделано для программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", где обсуждалось ДТП.

"По поводу того, как все произошло, я неоднократно писала. Тут мне добавить нечего. Тем более протоколы разговоров со следователями каким-то непонятным образом сразу оказываются у журналистов. И они на разные лады пытаются поймать меня на вранье. Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться", - цитирует Собчак StarHit.ru.

Ксения считает, что вызывает неприязнь из-за того, что она для многих людей "не очень приятный человек, за которым тянется скандальная слава".

"Людям почему-то кажется, что ничего плохого со мной случиться не может. Я не могу попасть в реальную аварию, не могу испугаться, растеряться. Мне не может быть страшно или больно. Я отключилась, меня тошнило, у меня разрывалась голова. Мне казалось, что много времени прошло", - говорит она.

Она еще раз объяснила, почему покинула место ДТП: "Что я могла сделать? Я не врач, я не спасатель. Скорая была вызвана, и вопрос об этом я задала. Не понимаю, как я могла кому-то в моем состоянии помочь. Но сейчас я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь близким пострадавших не словами, а делом".

Напомним, авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes, в салоне которого находились Ксения Собчак и два ее помощника, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси марки Volkswagen. Пассажирка такси погибла на месте. Другая пассажирка и водитель были госпитализированы. Ксения направлялась после мероприятия в аэропорт. Вскоре после ДТП она пересела в другой автомобиль и продолжила путь. После того как СМИ растиражировали эту новость, Собчак прокомментировала аварию в своем Telegram-канале, написав, что находится дома с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Телеведущая заявила, что покинула место ДТП, так как хотела быстрее попасть домой к сыну. Она добавила, что ее помощники перед отъездом удостоверились, что пострадавшим людям уже оказывают помощь.