Лаборатория: "Сегодня мы отправили 80 классов на карантин. Это рекорд"

Планы на школьные каникулы у всех семей разные. Некоторые планируют отправиться в путешествие, некоторые - навестить бабушек и дедушек.

"Боятся школьников стоило бы невакцинированным бабушкам. И другим странам стоит нас бояться, Латвии и наших каникул. Ведь у нас Covid-19 распространяется бесконтрольно и повсеместно", -

сказала председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска.

Она напоминает и призывает людей быть ответственными - соблюдать самоизоляцию по возвращению из путешествий.

"Мы видим, что у нас растет число положительных случаев.

Мы сегодня отправили 80 классов на карантин, и это абсолютный рекорд для Bior. Лаборатория, которая тестирует школы, подчеркивает, что это одна из причин, почему тестирование школьников будет проходить и на следующей неделе.

Скорее всего, по тем же дням и в то же время, как и до каникул. Причина в том, что ни одна лаборатория не сможет обработать тысячи образцов, если все решать сдать образцы слюны в следующую пятницу перед возвращением в школу", - рассказала заместитель директора Bior по вопросам лабораторий Ольга Валциня.

После каникул школьникам предоставят антигенные тесты, и дети смогут проверить себя и в учебных заведениях.